Urbain, VTT et gravel : les 3 nouveaux vélos électriques de Yamaha ciblent tout le monde

Yamaha a levé le voile sur trois nouveaux vélos électriques positionnés sur divers usages : l’un vise les terrains plus techniques, l’autre les fans de gravel et le dernier s’adresse à un plus large public en quête d’un VAE urbain.

La stratégie Switch ON de Yamaha – présentée en début 2022 – se met doucement mais sûrement en place, elle qui vise à se positionner sur le créneau de la mobilité électrique individuelle. Outre l’univers des vélos branchés, celui des scooters fait aussi partie de ses ambitions en la matière.

En ce quatrième trimestre de l’année 2022, le groupe nippon révèle de manière plus concrète son plan d’attaque lié aux vélos électriques. Voici donc les Yamaha Moro 07, Yamaha Wabash RT et Yamaha Crosscore RT. Trois modèles aux usages différents, respectivement pour le tout-terrain, le gravel et l’urbain.

Yamaha Moro 07, le plus haut de gamme des trois

Yamaha présente le Moro 07 comme le plus haut de gamme des trois cycles présentés. Ce VVTAE profite d’un cadre Dual Twin Frame inspiré de la moto, mais aussi et surtout une motorisation centrale PW-X3, dont le couple se montre extrêmement généreux : 85 Nm, soit un concurrent au Bosch Performance Line CX.

Ce cycle mise sur l’agilité, la souplesse et la puissance pour dompter des « sentiers techniques ou de chemins forestiers dégagés », écrit l’entreprise dans son communiqué de presse. Pour ce faire, a été intégrée la technologie Zero Cadence, « qui permet de délivrer instantanément la puissance au moindre coup de pédale ».

Pour garantir un confort digne de ce nom, le Moro 07 s’équipe d’une suspension arrière d’un débattement de 150 mm, couplée à un amortisseur RockShox Super Deluxe Select+ niché dans les deux tubes supérieurs. À l’avant la fourche suspendue RockShox Lyrik Select Charger offre un débattement de 160 mm.

Ajoutez à ça des pneus Maxxis de 27,5 pouces, une transmission Shimano XT à 12 vitesses, une batterie de 500 Wh (aucune autonomie théorique annoncée), des freins à disque hydrauliques Magura MT5, un poids de 23,8 kg (taille M) ou encore une connectivité Bluetooth. Trois tailles sont au menu, déclinées en deux coloris : Icon Blue et Raven/Silver.

Yamaha Wabash RT, pour les fans de gravel

Un gravel se situe à mi-chemin entre un vélo de route et un vélo tout-terrain. C’est exactement à cette catégorie de deux-roues qu’appartient le Yamaha Wabash RT, qui profite également de la technologie Zero Cadence, mais d’un moteur légèrement moins coupleux : 70 Nm sont disponibles sur le PW-ST, lui aussi positionné de manière centrale.

Yamaha indique qu’un capteur d’inclinaison a été spécialement installé pour qu’une puissance supplémentaire soit transmise sur les côtes ou en cas de vent contraire. Puisqu’un gravel a pour vocation de rouler sur des routes de montagne, cela a tout à fait du sens.

Côté confort, il faut compter sur une tige de selle suspendue (40 mm de débattement), mais aucune suspension à l’avant ou à l’arrière. Il est par ailleurs question d’une batterie de 500 Wh (aucune autonomie théorique annoncée) et d’un écran LCD capable d’afficher tout un tas d’informations (vitesse, batterie, mode d’assistance, compteur, odomètre).

Yamaha ne précise pas sur quel type de frein le Wabash RT s’appuie, bien qu’un système de freins à disque hydrauliques soit probablement de la partie. Côté poids, ce cycle pèse 21,4 kg en taille M (trois tailles au total). Un seul coloris sera disponible au catalogue : Blue Steel.

Yamaha Crosscore RS : un VAE urbain, pour tout le monde

Le Yamaha Crosscore RS élargit la cible d’utilisateurs : ce vélo électrique urbain se destine à tout le monde, pour les trajets de tous les jours, voire pour quelques petites sorties sur sentiers battus. Moteur central PW-ST, couple de 70 Nm, technologie Zero Cadence, batterie de 500 Wh : là encore, sur le papier, la promesse semble belle.

D’un poids de 23,9 kg tout de même – un beau bébé pour un vélo de ville, donc –, le Crosscore RS profite de « l’interface Display A de Yamaha qui fournit des informations essentielles en grand format », indique la marque, qui reste discrète quant au type de freins choisi – même si là encore, des freins à disque hydrauliques paraissent être de mise.

D’après la photo, aucun garde-boue de série n’est au programme : c’est quelque peu décevant pour un vélo qui se destine à la ville. Décliné en trois tailles, le Yamaha Crosscore RS sera disponible en coloris Shiver White et Urban Sage.

Prix et date de sortie

Quand sortiront les trois vélos électriques de Yamaha ? La société indique une disponibilité en France au premier trimestre 2023, soit entre janvier et mars du prochain millésime. Les prix seront par ailleurs communiqués ultérieurement, bien qu’on puisse tabler sur des tarifs élevés eu égard de leur fiche technique.

Selon nous, le Yamaha Crosscore RS ne devrait pas s’arracher en dessous des 2000 euros, si ce n’est 2500 euros. Dans le cas contraire, ce serait une excellente surprise et une proposition plus que pertinente de Yamaha.

