Introduction

Les tests de laptops se succèdent sur Frandroid, et l’on analyse souvent des références qui demandent d’avoir quelques finances, même lorsqu’il s’agit de modèles destinés à des usages classiques. Avec l’Acer Swift 1, c’est un ordinateur portable à moins de 500 € que nous vous présentons ici. Est-il recommandable, et si oui à quels usages se limite-t-il ? Réponse dans notre test.

Acer revient à la charge en 2021 avec de nouvelles gammes estampillées Swift. Si la grande nouveauté est celle du Swift 3X , qui embarque une carte graphique dédiée Intel Iris Xe Max, c’est néanmoins à l’entrée de gamme que nous nous intéressons ici. Le refresh de l’Acer Swift 1 est évidemment beaucoup moins alléchant sur le papier, avec un processeur Intel Pentium Silver N5030, 4 Go de RAM, 256 Go de stockage SSD, et un écran IPS de 14 pouces. En revanche, il promet une superbe autonomie dans un format fin pour les nomades, et surtout un tarif que l’on peut presque définir comme dérisoire par rapport à bien d’autres références. Il reste toutefois à savoir si le fabricant tient ses promesses, et surtout à partir de quels usages allez-vous être limité avec le Swift 1.

Acer Swift 1 SF114-33 Fiche technique de

Modèle Acer Swift 1 SF114-33 Taille de l'écran 14 pouces Définition 1920 x 1080 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Pentium N5030 Puce Graphique (GPU) Intel UHD 605 Graphics Mémoire vive (RAM) 4 Go Mémoire interne 256 Go Norme Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Version du Bluetooth 5.1 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 10 Dimensions 322,8 x 14,95 mm Poids 1300 grammes Prix 379 € Fiche produit

Le PC a été prêté par Acer pour ce test.

Acer Swift 1 SF114-33 Un laptop léger et passe-partout

Acer fait bien quelques concessions pour accoucher de son ultraportable à petit prix, mais dans l’ensemble nous avons affaire à une conception soignée pour ce laptop qui semble robuste. En revanche, on ne retrouve plus le châssis en aluminium auquel cette gamme avait le droit il y a quelques années. Tout est fait de plastiques ici, mais rien de trop souple ou flexible.

Le caractère ultraportable de ce laptop est bien respecté. Avec seulement 14,95 mm d’épaisseur et un poids qui n’excède pas 1 300 grammes, le Swift 1 est un appareil facile à transporter, surtout que son chargeur est lui aussi petit et léger.

Source : Matthieu Legouge Source : Matthieu Legouge

L’ouverture du capot ne peut cependant se faire à une seule main, auquel cas vous soulèverez la machine. On apprécie la sobriété de l’ensemble, mais on peut tout de même dire que le cadre de l’écran est relativement large ce qui, visuellement, s’aperçoit dès le premier usage.

Autre point discutable : les patins antidérapants. Au nombre de quatre, ils sont soit insuffisamment larges, ou alors pas assez adhérant. Toujours est-il que sur notre bureau le PC à tendance à glisser facilement.

Heureusement, deux petits « crampons » supplémentaires viennent reposer sur le bureau et surélever l’écran lorsqu’il est ouvert, donnant une meilleure stabilité. Il faut bien dire que le PC ne bouge pas lorsque l’on tape au clavier, et c’est bien le plus important.

Clavier et touchpad

Le clavier n’a absolument pas été remanié par rapport aux générations précédentes, et c’est une bonne nouvelle pour plusieurs raisons. D’abord, car il dispose d’un rétroéclairage bien lumineux, certains regretteront peut-être le fait de ne pas pouvoir ajuster cet éclairage sur plusieurs paliers. On retrouve en effet cette fonction sur le clavier, mais il est simplement possible d’activer et de désactiver l’éclairage.

Ensuite, la saisie est très agréable avec ce clavier. La course de la touche est courte, ce qui la rend bien réactive, la largeur et l’espace entre les touches sont également très appréciables. Ce n’est pas un clavier exceptionnel, mais c’est au minimum un bon allié au quotidien.

Nous sommes beaucoup moins enjoués à l’égard du touchpad. Bien qu’il soit suffisamment réactif, nous le trouvons trop étroit, mais surtout, la glisse et la sensation au toucher ne sont pas parfaites. Sur un appareil à ce tarif, on s’en contentera.

La connectique

Source : Matthieu Legouge Source : Matthieu Legouge

Le Swift 1 n’est pas le plus généreux en matière de connectique, mais assure l’essentiel avec un connecteur HDMI, un port USB Type-A 3.2 (Gen. 1) et un port USB Type-C 3.2 (Gen. 1) sur la gauche. À droite, on trouve seulement une encoche de sécurité Kensington, un second port USB-C et une prise casque/micro. On repassera pour un lecteur de carte SD.

Webcam et biométrie

Malgré son prix léger, le Swift 1 embarque un capteur d’empreinte digitale et, bien entendu, l’éternelle webcam en définition HD avec un capteur de 0,9 Mp. Nous sommes bien conscients qu’à ce tarif, il est difficile d’en demander beaucoup plus, mais la caméra du Swift 1 offre un rendu à la limite de l’acceptable pour un usage régulier. Encore une fois, il faudra s’en contenter.

Le lecteur d’empreinte est basique, intégré en dessous du clavier, sur la droite. C’est un ajout intéressant pour déverrouiller rapidement la session, mais on n’est pas à l’abri de quelques ratés de temps en temps.

Acer Swift 1 SF114-33 Un écran décevant

De type IPS, la dalle de 13,9 pouces qui équipe ce laptop est fabriquée par Chi Mei (réf. : CMN14D4). Malgré sa luminosité assez faible au maximum de sa puissance (un peu plus de 200 cd/m² seulement), elle reste bien lisible grâce à un revêtement antireflet efficace.

Son point fort est cependant son contraste ; avec un taux de 2104:1, il s’agit d’une bonne valeur pour une dalle IPS. Hélas, ça s’arrête là, car nos mesures nous montrent un étalonnage d’usine imparfait, très déséquilibré, à des années-lumière de pouvoir être accolé aux adjectifs « précis » et « fidèle ».

Si l’échelle de gris reste correcte, nous sommes bien déçus de l’instabilité des courbes RGB et gamma. La température des couleurs est cependant dans la norme, avec 6 347K. Le festival d’imprécision continue lorsqu’il s’agit d’évaluer la colorimétrie de cette dalle. On se retrouve avec une couverture sRGB de seulement 61,8 % et un Delta E moyen de 7,29 dans cet espace, avec des dérives très importantes sur certaines nuances.

Nous pouvons toujours essayer d’agir pour avoir un meilleur rendu, notamment via le « Centre de configurations des graphiques Intel », mais ce ne sera pas une partie de plaisir. Il faut toutefois nuancer, car si l’écran affiche une colorimétrie imprécise, il remplit son office pour les usages qu’il autorise.

En effet, le Swift 1 ne se destine pas à la création de contenus, photographies, vidéos ou autres, ni au gaming, mais plutôt à un usage quotidien et classique qui ne nécessite pas particulièrement d’avoir un écran calibré dans les règles de l’art.

Acer Swift 1 SF114-33 Logiciel

Une nouvelle fois, le Swift 1 propose quelque chose de parfaitement basique en matière de logiciel. Ce laptop équipé de Windows 10 Famille n’arrive cependant pas sans un nombre important de logiciels préinstallés, d’offres promotionnelles et autres bloatwares.

Norton Security Ultra vous rappellera ainsi très régulièrement que, sans lui et son abonnement payant, vous n’êtes pas protégé ! À côté de ça, on trouve une offre Dropbox pour les clients Acer, et divers raccourcis vers des partenaires du fabricant, comme Booking.com et ExpressVPN. Facebook Messenger est également installé par défaut. Enfin, pour une expérience sans mot de passe, Acer propose le logiciel GoTrust ID, qui consiste à vous connecter sur le PC par le biais de votre smartphone.

Enfin, l’Acer Care Center d’agir sur des paramètres auxquels nous avons déjà accès ailleurs, par exemple les logiciels au démarrage de Windows, le défragmenteur de disque, la sauvegarde et restauration, et ainsi de suite.

Acer Swift 1 SF114-33 Performances

Acer anime son Swift 1 à l’aide d’un processeur Intel Pentium Silver N5030. Avec ses 4 cœurs et 4 threads, sa fréquence d’horloge comprise 1,10 GHz et 3,10 GHz, il ne faut clairement pas s’attendre à des miracles en matière de performances. Son TDP de 6W avec PL1 configuré à 8 W et un PL2 à 15 W montre toutefois un autre intérêt : celui de ne pas trop consommer, ou de trop monter en température, ce qui permet à Acer de se passer d’un refroidissement actif sur cette gamme et de faire de belles promesses en matière d’autonomie.

En contrepartie, il ne faut pas attendre grand-chose de plus du Swift 1 que de faire du multitâche à base de traitement de texte, de navigation web, et d’autres activités bureautiques classiques, peu gourmandes en ressources. Notons bien que la vidéo ne lui pose pas de problème sur cette dalle en Full HD. Par contre ne comptez pas lancer de jeu vidéo en 3D.

Tout cela se vérifie sous Cinebench R23 et 3DMark. Dans le benchmark de Maxon, nous obtenons un score de 473 points en single core et seulement 1 125 points en multi core.

Sans grande surprise, le constat est le même sous Night Raid, qui analyse les performances de la partie graphique de ce processeur. Nous y obtenons un score global de 1 867 points (2 222 pour l’iGPU, 980 pour le CPU).

Avec seulement 4 Go de RAM (soudée), notre configuration montre parfois quelques lenteurs dès que nous tentons des tâches un peu plus lourdes. On le constate bien avec le benchmark Modern Office de PCMark 10 on le Swift 1 obtient un score global de 1 915 points. C’est peu, mais il faut bien regarder les différents scores obtenus sur la capture ci-dessous. Ils nous montrent que ce PC n’aura aucun mal à gérer les activités quotidiennes avec un score « Essentials » de 5 044 points.

Enfin, le SSD Western Digital PC SN530 n’est, lui aussi, pas une foudre de guerre. Il s’en sort tout fois correctement avec des débits de 1,8 Go/s en lecture et 969 Mo/s en écriture séquentielle. Ce ne sont pas tant ses performances que l’on regrette, mais davantage le fait de n’avoir que 240 Go sous la main.

Dissipation thermique et bruit

Sur la question de la dissipation thermique, le Swift 1 marque de précieux points ! Ayant recours à un système de refroidissement passif, il n’émet aucune nuisance sonore. Comme nous pouvons le voir sur nos images, les seules ouvertures sous le châssis sont celles prévues pour les (minuscules) haut-parleurs.

Lors de nos différents tests, le Swift 1 n’est jamais monté à plus de 78 °C au niveau du processeur, avec une chauffe très légère sous le clavier. Un bon résultat d’autant que nos mesures ont été réalisé en plein mois d’aout avec une température ambiante au-delà des 30 °C. Lors d’un usage « normal », la température du processeur avoisine plus les 50 / 55 °C et le clavier n’est alors que très rarement chaud.

Acer Swift 1 SF114-33 Autonomie

Un processeur aux performances légères, pas de refroidissement actif, un écran pas vraiment éblouissant en matière de luminosité … tout cela résulte donne du champ aux 3 cellules Li-ion de Panasonic qui équipe le Swift 1 ! Avec une capacité de 54 Wh, nous obtenons de quoi tenir bien plus d’une journée de travail avec un PC qui est littéralement capable de nous suivre partout et de tenir sur la durée. Le test d’autonomie de PCMark 10, celui-là même que nous exécutons sur l’ensemble des machines testées nous montre que le Swift 1 peut tenir durant 13 heures et 46 minutes ; il obtient un indice de performance de 4 124 points.

Bien sûr ce test évalue l’autonomie selon une procédure bien précise et généralement on peut s’attendre à ce que les configurations testées soient encore un peu plus autonomes si l’on se contente d’un usage bureautique sans trop de tâches gourmandes. Ajoutons à cela un chargeur léger qui tient facilement dans une petite sacoche, une recharge relativement rapide (environ 30 minutes pour une charge complète) pour en faire l’appareil autonome par excellence pour le quotidien.

Acer Swift 1 SF114-33 Prix et disponibilité de l’Acer Swift 1



L’Acer Swift 1 est décliné en plusieurs modèles, dont certains sont un peu moins bien équipés que la configuration testée ici, notamment en capacité de stockage avec des références dotées de mémoire flash, ou encore au niveau du système d’exploitation puisque notre exemplaire est le seul à ne pas recourir à Windows 10 S, deux éléments grâce auxquelles Acer peut proposer des modèles en dessous de la barre des 400 €. Notre Swift 1 SF114-32 s’affiche quant à lui au tarif de 499 €.