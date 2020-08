Les meilleures applications pour une rentrée réussie

Prendre des notes en cours, organiser la vie familiale ou scolaire, trouver une colocation, gérer ses activités : il est temps de se remettre dans le bain et réorganiser son quotidien. Pour vous aider, voici notre dossier d'applications pour attaquer la rentrée du bon pied.

La rentrée arrive à grands pas et vous devez penser à vous organiser pour bien débuter cette nouvelle année d’études. Remise à niveau, organisation individuelle ou familiale, recherche de logement, gestion du quotidien : il faut se remettre dans le bain. Voici notre sélection d’applications gratuites pour vous faciliter la vie au quotidien.

Trouver un logement

Location sans frais d’agence

Pour éviter les frais d’agence parfois exorbitants, rien de mieux de se tourner vers la location par des particuliers. Les applis les plus connues, ce sont évidemment Leboncoin et PàP (particulier à particulier). Si certaines agences ont investi ces applications, on y trouve encore des propriétaires qui recherchent directement des locataires ou colocataires sans intermédiaire.

La colocation

Roomster est à mi-chemin entre le réseau social et l’application de recherche de logement traditionnelle. Quand on souhaite partager un logement, c’est toujours rassurant d’en savoir un peu plus sur la personne avec qui l’on s’apprête à vivre. Avec Roomster, vous pouvez filtrer par critères de recherche et en apprendre davantage sur les centres d’intérêt de vos futurs colocataires. Car les comptes peuvent être liés à Facebook. Roomster permet de trouver une colocation, un logement entier ou des chambres à louer seulement. L’application propose des options payantes pour profiter de différents niveaux de service.

À la façon de Tinder, Whoomies demande de matcher avec des profils de potentiels colocataires pour trouver son coloc et logement idéal. Il suffit de créer son profil avec des critères mis en avant (casanier, fêtard, végan, établissement fréquenté, etc.), puis son annonce ou de faire sa recherche. Une fois que ça a « matché », il n’y a plus qu’à lancer la conversation entre potentiels colocataires pour aller plus loin et éventuellement envoyer son dossier via l’appli.

Pour mieux s’organiser

Microsoft To-Do

Après avoir avalé Wunderlist, ancien acteur phare des applications de type liste, Microsoft a mis le paquet sur sa propre déclinaison. Assez ergonomique, l’application propose de créer des listes, des tâches et des rappels de manière assez intuitive. Il est possible de définir les priorités d’une liste, de trier par importance, date d’échéance ou de création.

On apprécie la possibilité d’avoir, d’un seul coup d’œil, toute sa journée qui s’affiche avec des tâches suggérées à accomplir. Vous pouvez également définir un programme de tâches à réaliser par étape, leur assigner des photos, des fichiers ou des notes.

Les listes créées peuvent être consultées depuis son smartphone, comme sa tablette ou son PC. Elles sont synchronisées avec votre messagerie Outlook. Et vous pourrez différencier listes et tâches professionnelles, familiales ou scolaires.

Google Agenda

Rien de tel qu’un calendrier bien conçu pour organiser ses tâches. Même s’il existe moult concurrents en la matière, on ne saurait trop recommander Google Agenda, l’outil phare de Mountain View. Au menu des fonctionnalités utiles pour la famille comme les étudiants, on pourra évidemment noter la possibilité de créer des événements récurrents (cours hebdomadaires, activités, rendez-vous médicaux, par exemple) avec rappels à la clé par email et via Google Assistant, qui se chargera même d’indiquer le temps de trajet nécessaire pour s’y rendre. Pratique également, la possibilité de créer des agendas partagés, par exemple à des camarades de cours, afin d’organiser des sessions de travail collaboratif.

FamilyWall

Avec la rentrée, il faut aussi réorganiser la maison et la famille. FamilyWall est un assistant idéal pour cela. Il va permettre la création d’un calendrier partagé avec un code couleur pour chaque membre afin de mieux repérer les activités, de concevoir des listes de courses ou de tâches à attribuer, et même annoncer les menus de la semaine ou y ajouter des notes. Vous pouvez fixer des rappels, ajouter des éléments à chaque instant et même synchroniser vos calendriers Outlook et Google.

L’appli ajoute une messagerie pour communiquer plus facilement, le partage de photos et vidéos, la possibilité de localiser les enfants ou de partager ses répertoires pour avoir toujours les numéros importants à portée de clic. L’application est gratuite, mais certaines fonctions nécessitent un abonnement premium (4,99 euros/mois).

TimeTune

Plus qu’un calendrier, TimeTune est un planificateur de routine pour vous aider à optimiser votre temps. L’appli permet d’en créer et d’en partager. Le calendrier s’établira alors tout seul autour de ces éléments intégrés (activités, cours, rendez-vous, tâches régulières…). Pour mieux identifier chaque activité en un clin d’œil, il est possible de lui attribuer un tag personnalisé, mais aussi de personnaliser les notifications qui les accompagnent (son, message, vibration, audio…). L’appli gère aussi les statistiques de vos routines et vous adresse un bilan pour voir les améliorations éventuelles à apporter à votre gestion du temps, votre productivité, etc.

Et si toute votre vie ne se résume pas à des routines, pas d’inquiétude ! Vous pouvez ajouter des activités ou tâches sans durée. Son ergonomie lui permet d’être facile à utiliser et de savoir la veille ce qui vous attend le lendemain.

Pour gérer le temps scolaire

Agenda Scolaire

Comme son nom l’indique, Agenda Scolaire se destine au milieu de l’enseignement en premier lieu. Il permet de créer un emploi du temps hebdomadaire récurrent (cours de mathématique tous les mardis à 10 heures par exemple, danse le vendredi soir), de noter ses devoirs et calculer sa moyenne. Le tout pourra se synchroniser sur Google Drive.

Cmabulle

C’est un peu le BlablaCar de l’accompagnement d’enfant à l’école ou à ses activités. Cmabulle permet la mise en relation entre parents d’un même établissement enregistré afin de partager les trajets en commun. Via la messagerie sécurisée, vous accédez à la liste des parents d’élève inscrits et vous pouvez proposer d’accompagner les enfants ou rechercher une personne effectuant le même trajet. L’appli va s’offrir une nouvelle version à la rentrée.

Kartable

Idéal pour se remettre dans le bain avant la rentrée. L’appli permet aux élèves du CE1 à la terminale de réviser et apprendre grâce à des cours dans 14 matières principales avec des milliers d’exercices corrigés à disposition. Il est aussi possible d’obtenir un bilan des compétences et des suggestions d’amélioration. L’appli suit les programmes officiels de l’Éducation nationale ainsi que la réforme des lycées. Gratuit, Kartable propose également un abonnement premium au mois ou à l’année qui permet un accès illimité aux cours et exercices, mais aussi de profiter du tout hors ligne.

Affluences

Développée par d’anciens étudiants en informatique, l’appli fournit les temps d’attente dans les bibliothèques universitaires, municipales comme dans celles plus prisées, telles que la Bibliothèque publique d’information (Bpi) du Centre Pompidou à Paris. Son but est de faciliter la vie des étudiants en quête d’un lieu calme pour réviser et qui ne veulent pas perdre un temps fou à faire la queue devant avant d’avoir une place.

Affluences indique les taux d’occupation de plus de 600 établissements, dont les restaurants universitaires, musées et les piscines municipales, et même dans des pays étrangers. Il est possible de réserver certains espaces ou créneaux de visite.

Pour travailler en groupe

Trello

Trello est une application d’organisation collective qui peut aussi bien servir pour l’achat du cadeau d’un ami commun, l’organisation d’une fête surprise ou encore pour effectuer un exposé ou un dossier à plusieurs. Grâce à cette application, vous pourrez, depuis votre smartphone ou votre tablette, créer des tableaux regroupant des « cartes » pour chaque tâche que vous devez accomplir et les partager avec vos camarades de classe ou encore votre binôme de travail. Des checklists pour savoir où en est le travail, des commentaires pour communiquer avec vos camarades (avec réponses rapides depuis la barre de notifications), et même des photos et des vidéos qui pourront être ajoutées à vos différentes cartes.

Google Drive

Google Drive est l’outil le plus célèbre, mais certainement aussi le plus complet en matière de travail collaboratif. L’application permet de créer et de partager des documents (Docs), tableaux (Sheets) ou présentations (Slides). Chaque participant, si le créateur du fichier l’y autorise, peut y apporter des modifications, mais aussi les annoter, le tout sur mobile ou sur navigateur web. Les modifications apparaissent en temps réel et les documents peuvent bénéficier d’un accès hors connexion, mais aussi d’un export vers divers formats. Un indispensable, gratuit et multiplateforme.

Notez qu’il est également possible de télécharger sur mobile les applications Drive séparément, à l’image de Docs, utilisable en solo.

Discord

Pour communiquer à distance avec ses camarades lors d’un travail de groupe, le plus intéressant est encore d’utiliser une plateforme de chat. Discord permet de créer plusieurs rooms, de discuter en groupe (en vidéo comme à l’oral seulement) ou par messagerie, d’envoyer des liens, des images et tous autres types de documents. Avec son interface conviviale et ergonomique, c’est un outil presque indispensable.

Pour sauvegarder notes et idées

OneNote

Valeur sûre, on doit OneNote à Microsoft. L’application très complète permet de créer des notes courtes ou très longues, pour le cas des cours durant plusieurs heures, de les enrichir de photos et autres schémas grâce à un système de raccourcis, mais aussi de prendre des notes manuscrites, avec un stylet si l’appareil est fourni avec. Vous pourrez ajouter des extraits de pages web, des images, des cartes… Il est même possible d’enregistrer le son, qui sera alors synchronisé avec les notes manuscrites. Tout cela peut d’ailleurs être partagé et être synchronisé avec des terminaux sous iOS, Android, des PC ou des Mac. Vous pouvez même partager vos notes avec vos camarades ou membres de la famille, travailler en temps réel tous ensemble dessus.

Evernote

Essentiellement outil de prise de notes, de création de tâches et autres listes, Evernote est également un outil de travail collaboratif parmi les plus riches. Il permet de discuter d’un projet en marge d’un document, de l’annoter, d’y ajouter diverses pièces jointes, mais aussi de créer des agendas inclus à l’app. Le service est donc particulièrement complet, mais, il faut le noter, s’est tourné vers un modèle de monétisation contraignant ses plus fervents adeptes à opter pour la version premium (7,99 euros par mois). Elle permet de profiter de 10 Go de téléchargement par mois, d’un accès pour un nombre illimité d’appareils et hors ligne, d’annoter des PDF ou encore de numériser des cartes de visite. Pour les petits usagers, sa version gratuite peut suffire.

Pocket

« Read it later », ces trois mots résument bien le service qu’offre Pocket. Grâce à ce titre, vous pouvez sauvegarder n’importe quelle page Internet afin de la lire plus tard sur votre smartphone, sur votre tablette ou encore sur votre ordinateur. Pocket permet de mettre de côté tous les articles ou contenus, et même de les classer. Pocket est gratuit, mais pour profiter d’un stockage illimité, d’un système d’organisation rapide et de la synthèse vocale pour écouter des articles, il faudra passer par des achats in-app.

Des outils pratiques

De quoi scanner des documents

De nombreuses applications, comme Office Lens, permettent de transformer facilement vos photos en PDF, de faire des recherches dans votre texte… Bref, un indispensable pour des étudiants connectés et efficaces.

Des calculatrices évoluées

On ne parle pas ici des applications préinstallées dans tous les smartphones, et qui ne se destinent qu’à des usages très basiques (mais un peu scientifiques quand même). Il existe quelques applications un peu plus perfectionnées, dont Calculator N+ ou Calculatrice++, disponibles gratuitement.

Calculator N+ - Math Solver - CAS calculator Gratuit

Calculatrice ++ Gratuit

Travailler ses langues

Memrise est une application qui propose une approche plutôt ludique des langues. Vous choisissez la langue que vous souhaitez apprendre ou améliorer. Cela repose sur des méthodes mnémotechniques afin de retenir plus facilement tout en s’amusant. Chaque nouveau mot appris peut ainsi être mémorisé grâce à une technique facile. Avec l’iPad Pro 2020, vous pouvez même utiliser la réalité augmentée pour améliorer votre apprentissage en scannant des éléments.