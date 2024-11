Le Realme GT 7 Pro débarque en France et pense « surpasser l’iPhone 16 Pro Max »

Realme annonce le lancement de son nouveau smartphone phare en France. Le GT 7 Pro y est lancé à un tarif plutôt agressif.

Realme GT 7 Pro // Source : Realme

Pour célébrer son lancement français, Realme propose son GT 7 Pro à un prix Early Bird de 799,99 euros au lieu de 999,99 euros. Disponible depuis le 27 novembre chez Amazon et Boulanger, ce smartphone veut bousculer le marché des smartphones haut de gamme.

Un design inspiré de l’espace

Le design du Realme GT 7 Pro s’inspire de l’exploration spatiale avec un thème Mars. La décoration Space Viewport de l’objectif photographique symbolise les possibilités infinies.

Son châssis est en aluminium, son dos en Panda Glass et sa face avant en Gorilla Glass 7i. Deux matériaux qui ne sont pas au niveau du Gorilla Glass Victus 2 que l’on trouve sur d’autres smartphones haut de gamme.

Realme GT 7 Pro // Source : Realme

Une interface utilisateur intelligente et personnalisable

Le Realme GT 7 Pro est le premier smartphone à embarquer la nouvelle interface utilisateur Realme UI 6.0, enrichie par l’IA. AI Sketch to Image transforme vos croquis en images détaillées, tandis que AI Game Super Resolution améliore la résolution des jeux pour une immersion totale. Les Flux Themes offrent des animations adaptatives et des designs d’interface personnalisés.

Realme GT 7 Pro // Source : Realme

Le GT 7 Pro mise beaucoup sur la puissance ultime

Équipé du tout nouveau processeur Snapdragon 8 Elite, le Realme GT 7 Pro atteint des sommets de performances. Avec un score AnTuTu dépassant les 3 millions, il surpasse même l’iPhone 16 Pro Max, dixit son constructeur.

Ce processeur gravé en 3 nm et cadencé à plus de 4 GHz offre parmi les meilleures performances marché (avec le Dimensity 9400 et l’A18 Pro d’Apple) et une efficacité énergétique remarquable, le tout sublimé par une IA de pointe.

Realme GT 7 Pro // Source : Realme

Un volet photo travaillé

Le Realme GT 7 Pro dispose d’un module photo à triple capteur.

un grand-angle IMX906 de 50 Mpx (f/1.8) stabilisé,

un téléobjectif IMX882 x3 de 50 Mpx (f/2.7) stabilisé,

un ultra grand-angle IMX355 de 8 Mpx (f/2.2)

Un trio complété par un capteur avant de 16 mégapixels (f/2.5). Realme n’y va pas par quatre chemin et annonce que son objectif périscopique Sony IMX882 « donne aux photos une netteté qui surpasse celle de l’iPhone 16 Pro Max » zoom optique 3x offre une netteté d’image époustouflante.

Realme GT 7 Pro // Source : Realme

Le communiqué avance également que c’est le premier smartphone au monde à proposer un mode de prise de vue sous l’eau grâce à sa certification IP69 qui lui permet des immersions jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Le Find X8 Pro d’Oppo est aussi IP69, mais ne sera en précommande que début décembre.

L’IA est aussi de la partie. L’AI Snap Mode capture des images nettes avec une grande vitesse d’obturation, tandis que l’AI Night Vision garantit des photos lumineuses même en basse lumière.

Un écran Eco² OLED PLUS signé Samsung

Fruit d’une collaboration avec Samsung Display, l’écran Eco² OLED de 6,78 pouces du GT 7 Pro offre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 6 500 nits et une palette de couleurs DCI-P3 étendue avec une couverture de 120 %, d’après Realme qui mesure une fois de plus son smartphone à l’iPhone 16 Pro Max. Nos tests de ce dernier révèlent un DCI-P3 couvert à 70 %.

Cet écran est quadri-incurvé, à savoir qu’il se replie sur les quatre bords pour se fondre avec le châssis.

Realme GT 7 Pro // Source : Realme

Une très grosse batterie

Doté d’une batterie Titan de 6500 mAh avec technologie d’anode en silicium-carbone, le GT 7 Pro devrait offrir une excellente autonomie. La charge rapide 120 Watts permet de recharger la batterie à 50% en seulement 13 minutes et à 100% en 37 minutes.

« Des caractéristiques qui surpassent celles de l’iPhone 16 Pro Max », Realme n’en démord pas.

Realme GT 7 Pro // Source : Realme

Prix et disponibilité

Le Realme GT 7 Pro est proposé à un prix Early Bird exceptionnel pendant 4 semaines à partir du 27 novembre 2024 :

12+256 Go : 799,99€ (au lieu de 999,99€) sur Amazon

(au lieu de 999,99€) sur Amazon 12+512 Go : 899,99€ (au lieu de 1099,99€) chez Boulanger