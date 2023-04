Aiper Seagull : les piscines aussi ont droit à leurs robots nettoyeurs

Avec sa nouvelle série de robots nettoyeurs de piscine Seagull, Aiper ambitionne de rendre la piscine plus facile à vivre au quotidien, tout en améliorant votre confort et même votre bilan écologique.

Après s’être fait remarqué lors du dernier CES de Las Vegas, le constructeur de robots nettoyeurs de piscine Aiper lance enfin sa nouvelle gamme en Europe. Elle se compose de quatre robots qui pourront intégralement nettoyer toutes les surfaces immergées d’une piscine et certains sauront également traiter les bords et les parois.

Ce type de produit présente une double utilité. En plus de vous simplifier le quotidien en réalisant un entretien régulier des surfaces, il permet de conserver une eau plus propre plus longtemps, et ainsi, à terme, de réduire la consommation de produits chimiques. En ces temps de sécheresses annoncées, où il sera peut-être même interdit de remplir ses piscines, autant être le plus responsable possible.

Aiper Seagull avec et sans fil

La gamme Aiper Seagull comprend quatre modèles différents qui vont de 200 à 900 euros. Avec comme produit de référence le Seagull Pro qui intègre toutes les technologies du constructeur. Ainsi, il se voit doté d’une mécanique quadrimoteur pour se déplacer et nettoyer parfaitement aussi bien le fond d’une piscine que ses parois. Cela jusqu’à 300 m² de surface et en une seule fois ! Ses brosses en caoutchouc permettent d’attraper facilement les résidus même organiques. Il peut même s’occuper de la ligne d’eau. La navigation est prise en charge par la technologie WavePath d’Aiper, prenant en compte toutes les surfaces horizontales et verticales.

Sa motorisation lui permet de traiter les surfaces et l’eau avec un débit maximal de 3,78 L/min. Ce robot sans fil est totalement autonome et sa batterie lui assure trois heures de fonctionnement sans avoir à le recharger. Une fois sa tâche terminée, il saura stationner seul au bord de la piscine.

Le Seagull Pro se décline en version Seagull Plus et Seagull SE, tous les deux filaires. Ainsi, le premier est l’équivalent du Pro, avec un brin de puissance d’aspiration en moins. Le second, qui ressemble à un petit robot de dessin animé, est un modèle pensé pour les petites piscines avec une surface traitable en une fois de 80 m² au maximum.

Si les deux produits sont sur le papier très performant, ils traitent uniquement le fond de la piscine, pas les parois. Les trois modèles sont disponibles sur le site du constructeur au prix de 899 euros pour le Seagull Pro, 299 euros pour le Seagull SE, et 300 euros pour le Seagull Plus.

