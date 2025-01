Fini le temps où les robots aspirateurs ne faisaient que… aspirer

Les robots-aspirateurs ont été conçus pour aspirer, certains lavent. Ils peuvent aussi filmer à distance, grâce à leurs caméras. C’est une fonction en plus que l’on ne retrouve pas partout.

L’univers des robots aspirateurs semblait avoir atteint sa maturité, entre navigation intelligente et stations de vidage automatique. C’était sans compter sur SwitchBot, qui dévoile son K20+ Pro au CES 2025. Ce nouveau venu ne se contente pas d’aspirer : il devient un véritable assistant domestique mobile grâce à une innovation.

Au cœur de cette innovation se trouve la plateforme Fusion, véritable pierre angulaire du système. Il s’agit d’une petite table roulante qui se fixe au robot grâce au système ClawLock. Cette plateforme permet de transformer le K20+ Pro en base mobile capable de transporter jusqu’à 8 kg d’équipements ou d’objets à travers votre domicile.

L’idée est simple, mais efficace : pourquoi limiter un robot capable de se déplacer intelligemment dans votre maison à une seule tâche ? SwitchBot propose ainsi plusieurs kits qui étendent considérablement les possibilités. Vous pouvez par exemple installer une caméra de surveillance Pan/Tilt Kam Plus (2K ou 3K) sur la plateforme, créant ainsi un système de sécurité mobile qui patrouille dans votre maison.

Le constructeur va encore plus loin en proposant un kit incluant un purificateur d’air. Votre robot peut ainsi non seulement nettoyer le sol, mais aussi assainir l’air pièce par pièce. Une version avec ventilateur de circulation est également prévue, baptisée K20+ Pro Air Flow.

La base technique n’est pas en reste : le K20+ Pro embarque un système de navigation lidar d-ToF pour une cartographie précise et une détection efficace des obstacles. Compatible avec les principaux assistants vocaux (Alexa, Google Assistant et Siri), il s’intègre parfaitement dans un écosystème domotique existant.

Les possibilités semblent infinies : transport de panier à linge, livraison de boissons, support de tablette mobile… SwitchBot ouvre la voie à de nombreux usages créatifs qui dépassent largement le cadre traditionnel du robot aspirateur.

Reste maintenant à connaître le prix, que le fabricant n’a pas encore dévoilé. Si le tarif reste raisonnable, le K20+ Pro pourrait bien représenter un nouveau standard dans l’univers des robots domestiques, prouvant qu’avec un peu d’imagination, même les appareils les plus communs peuvent se réinventer.

