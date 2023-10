On a roulé avec le premier vélo électrique d’Acer : un condensé de technologies dans un format mini

Avec un design unique et une connectivité omniprésente, le vélo électrique compact Acer ebii sera le premier d’une offensive massive pour le géant taïwanais. Premiers tours de roue et découverte de l’application.

Des vélos électriques Acer ? Oui, cela peut paraître bizarre au premier abord, mais pas tant que cela. Car il faut savoir que le géant taïwanais a déjà mis un pied dans la mobilité urbaine, via ses trottinettes électriques ES et Predator.

Et ce n’est pas le premier acteur de l’électronique à s’immiscer dans l’univers du cycle : Xiaomi en est un illustre exemple, avec son VAE pliant ou bien ses multiples trottinettes électriques. De son côté, Acer a des ambitions claires pour « devenir un acteur majeur dans la mobilité », puisqu’avec ses engins, son objectif est de réaliser 30 % du chiffre d’affaires hors PC.

Un design unique pour ce vélo électrique compact

Acer a présenté son prototype ebii en mars 2023, et est revenu à Paris cette semaine pour nous présenter une version quasi définitive de son modèle. Ce vélo électrique appartient à la catégorie des compacts, où sont déjà référencés les Winora Radius et Eovolt.

L’Acer ebii prend la tangente avec un design beaucoup plus moderne, inspiré justement du Xiaomi Folding Bike mais aussi de Honbike, et de l’univers du pliant – il ne l’est pas pour autant. Il propose donc un cadre composé d’une unique barre basse pour faciliter l’enjambement, et qui interpelle par son aspect massif en raison de la batterie intégrée. Cette dernière se retire avec une clé, depuis une ouverture vers le bas.

Le reste de la structure est également original, avec les haubans très proches des bases à l’arrière. Et que dire de la fourche monobras. C’est une chose rare, du type Lefty chez Canyon ou « La City » de Motion Engineering, qui laisse l’accès au moteur avant. En revanche, le poids est considérable, à 23,5 kg, ce qui le rend peu transportable. Néanmoins, il demeure court (1,58 m de long) et est accessible pour des tailles allant de 1,45 à 1,85 m grâce à sa taille unique.

Premiers tours de roues sur l’Acer ebii

Oui, un moteur avant fait clairement désuet en 2023. Cependant, en prenant en main ce vélo sur la petite piste indoor qu’Acer nous a ouverte, le ressenti est totalement différent. Après avoir essayé plusieurs vélos du même genre, comme le Neomouv Efolding, nous n’avons pas eu ce sentiment d’un moteur déchargeant toute sa puissance dès le début du pédalage.

L’ebii est équipé d’un capteur de couple qui ajuste l’assistance en fonction du pédalage, et le ressenti est très naturel, similaire à celui d’un moteur central. Grâce à une courroie et une fonction monovitesse, l’assistance est donc très progressive, et même assez vive en mode Boost grâce aux 40 Nm de couple.

Le moteur avant est signé Acer // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid La conduite semble naturelle et à bonnes performances // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid La transmission est par courroie et monovitesse // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Des freins à disques hydraulique // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid La batterie est amovible // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Elle sert même de powerbank // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

Comme le vélo, le moteur n’est pas non plus issu de composants standard du secteur. Il a été développé par Acer en collaboration avec sa filiale MPS, qui s’est également chargée de la batterie de 460 Wh (48 V x 9,6 Ah). Cette dernière est équipée de ports USB-C et joue donc le rôle de « powerbank » à la manière du Lemmo One, pour des appareils comme un PC ou un smartphone.

Il est impossible de juger l’autonomie sur la base des quelques centaines de mètres parcourus en intérieur ; cependant, l’Acer ebii estime l’autonomie autour de 100 km. La recharge complète en 2h30 s’effectue via un chargeur de 4A.

Un mode de conduite personnalisé

L’autonomie varie selon les deux modes, Eco ou Boost, mais aussi selon un autre mode appelé « Myebii ». Le cœur de ce vélo électrique n’est pas nécessairement le design, mais plutôt la technologie. En démarrant le vélo et en créant son compte sur l’application Acer, l’utilisateur répond à quelques questions. Ces réponses permettent d’orienter vers un profil personnalisé, parmi de nombreux profils préenregistrés.

Par exemple, si l’on indique être plus enclin à fournir un effort en montée, le profil deviendra plus sportif, et donc plus efficient que pour une personne plus « fainéante » désirant le maximum d’assistance.

Ainsi, lorsque vous entrez un itinéraire, l’application vous fournit une estimation de la perte d’autonomie. Cette estimation est calculée via les données de Google Maps, et cela est valable pour les deux modes de base ainsi que le mode personnalisé de Myebii. On retrouve donc certaines fonctionnalités similaires à celles proposées par l’Iweech 24 S+ et, en partie, par les vélos Cowboy sur cet aspect.

Connexion au vélo // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid L’écran d’accueil // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Estimation d’autonomie selon le mode // Source : M.Lauraux pour Frandroid Des itinéraires enregistrés // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid La fonction de géolocalisation // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

Contrairement au premier modèle cité, et malgré l’affirmation d’Acer concernant une IA intégrée, le vélo ebii n’apprend pas des habitudes de son cycliste au fur et à mesure et n’ajuste pas le profil en conséquence. Cela dit, il est possible d’enregistrer des itinéraires pour des trajets réguliers, comme le trajet domicile-travail ou vers son restaurant préféré. De plus, le VAE intègre une fonction de localisation, similaire à Apple Find My, utile en cas de perte dans un parking bondé. Nous n’en savons pas plus à ce sujet pour le moment.

Une application Acer ebii complète et quasi définitive

Nous avons pu observer tout cela en direct grâce à une version de l’application qui est déjà très avancée, bien qu’elle présente encore quelques lenteurs. Ces dernières pourraient être attribuées à une réception en intérieur, mais dans l’ensemble, c’est très abouti pour un produit qui ne sera pas disponible avant quelques mois.

L’occasion était aussi de tester les autres fonctionnalités, comme le compteur jouant le rôle d’écran, car l’Acer ebii n’en a pas. Enfin, presque, puisque le display à diodes façon Vanmoof S3 sur la potence – avec vitesse et petites animations de changement de mode ou de jauge très approximatives – est assez limité (mais sympa).

On peut donc consulter sa vitesse, la distance parcourue, les watts fournis par le moteur, le niveau de batterie, et même l’heure (un détail souvent oublié sur de nombreux écrans de vélos !). Un second affichage est destiné à la navigation, avec des directions via Google Maps ou la position géographique.

Verrouillage, radar et éclairage multicolore

Une fois stationné, le vélo peut être verrouillé automatiquement lorsque l’on s’éloigne avec son smartphone. En cas de tentative de vol, l’Acer ebii émet une forte alarme et envoie une notification via l’application. Cependant, bien que l’assistance électrique soit bloquée, le vélo demeure mobile. Il faudra donc toujours utiliser un ou plusieurs antivols pour véritablement sécuriser sa monture.

Au dessu du feu, un radar // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid On peut ajouter un verrouillage auto et une alarme // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid La notification de mouvement // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

Plus anecdotique, il est possible de personnaliser l’éclairage de son vélo électrique. La bande latérale peut être de différentes couleurs, voire multicolore, et offre six animations différentes lors de la conduite. L’anneau de lumière à l’avant peut également être animé — mais il ne peut clignoter —, tout comme le feu arrière.

Ce dernier est en outre équipé d’un radar. Et oui, l’Acer ebii suit l’exemple de Garmin, par exemple, avec un signal sonore à l’approche d’un véhicule. La détection fonctionnerait jusqu’à 110 mètres, et un affichage sur l’application sera disponible avec des points d’alerte.

Un Acer ebii cher mais réparable partout

Très technologique, connecté et design, l’Acer ebii se présente véritablement comme une vitrine pour la marque taïwanaise. Il fera payer cher ses charmes, puisque le prix est donné entre 3 500 et 4 000 euros. On tutoie ainsi les vélos électriques compacts allemands comme les Cube, Kalkhoff ou Winora, qui disposent souvent de moteurs plus performants et de batteries plus grandes. La note pourra aussi s’alourdir, avec les garde-boue non fournis, un sac de cintre, ainsi que des porte-bagages arrière, avant et même central.

En tout cas, les composants d’usure tels que les pneus, freins, pédales ou courroie devront être entretenus chez les vélocistes. Ces derniers auront la responsabilité de la distribution, car Acer ne vendra pas le vélo en ligne. L’application intègre également un diagnostic astucieux, visible en quelques secondes, afin d’identifier rapidement une panne sur l’un des composants électroniques.

Les pièces de rechange seront probablement livrées rapidement, puisqu’Acer dispose de centres en Europe, dont un à Angers spécialisé dans la réparation de trottinettes électriques en libre-service.

Lancement en mars 2024

Pour déterminer si l’Acer ebii justifie ce prix élevé, un essai futur sera nécessaire. La sortie du vélo est prévue pour mars 2024, au mieux. À ce moment-là, nous pourrons évaluer le confort offert par les pneus de 20 pouces en mousse Airfom – qui, il faut le noter, sont sans suspension – ainsi que la qualité du freinage et l’agilité de ce VAE.

Quant à des modèles plus abordables, Acer prépare des surprises et compte dévoiler une gamme complète de vélos électriques dans le courant de l’année prochaine. À suivre, donc !