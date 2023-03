Ce géant de l’informatique lance un vélo électrique compact, boosté à l’IA et haut de gamme

Mondialement connu pour ses PC, le fabricant Acer a présenté le tout premier vélo électrique (VAE) de son histoire, répondant au nom d’Acer ebii. Ses particularités : un design compact, des composants haut de gamme et une grosse dose de technologies.

Rares sont les entreprises spécialisées dans les technologies ou l’électronique à se positionner sur le créneau des vélos électriques. Xiaomi est l’un des seuls exemples que l’on peut facilement citer. Parmi cette short list, un petit nouveau vient de faire son apparition : Acer, qui vient d’introduire le tout premier VAE de son histoire.

L’Acer ebii, de son nom, est un cycle relativement compact au style quelque peu industriel. L’entreprise joue donc la carte de la compacité, le tout à un poids de 16 kg, ce qui reste décent sans non plus le catapulter dans la catégorie des poids plume. Mais là où ce modèle se démarque surtout, c’est au niveau de ses technologies embarquées.

L’IA est partout

Dans son communiqué de presse, Acer mentionne en effet un moteur piloté à l’intelligence artificielle. Grâce à un boîtier de commande intelligent, l’engin peut s’adapter à la puissance de pédalage du cycliste, aux conditions de conduite ainsi qu’au niveau d’assistance favori, et ce afin d’apporter la conduite la plus agréable possible.

Disons-le d’emblée : sur le papier, cela donne envie. Mais sans un test grandeur nature, difficile de s’en faire une idée précise et d’encenser cette nouveauté qui paraît, au premier abord, très marketing. D’autant plus dans un contexte où l’intelligence artificielle est sur toutes les bouches des grandes multinationales.

L’ebii n’en reste pas moins truffé de petites technologies plus parlantes : il profiterait par exemple d’une fonction de verrouillage et déverrouillage à proximité. Éloignez-vous de votre monture, et il s’éteindra de lui-même. Inversement si vous vous en approchez. La localisation GPS pour le suivre à la trace est aussi de mise.

Pour garder un œil dessus, l’application ebiiGO constitue votre support mobile. Dessus, vous pouvez consulter les itinéraires recommandés, la durée de vie de la batterie, ou encore gérer le mode d’assistance : Eco, Boost ou encore My ebii, qui s’adapte intelligemment à votre conduite grâce à l’IA.

Conforme aux lois européennes

Le VAE d’Acer s’équipe par ailleurs d’un système d’avertissement de collision monté à l’arrière, afin d’alerter le conducteur en cas d’usagers s’approchant dangereusement de lui. On imagine que l’alerte est envoyée sur le smartphone, qui semble pouvoir se fixer sur le guidon si l’on se fie au support rond qui apparaît sur les photos officielles.

L’ebii se dote aussi d’un équipement vélo haut de gamme : transmission à courroie, freins à disque hydrauliques, batterie de 460 Wh pour une autonomie de 110 km ou encore pneus tubeless. Acer évoque deux puissances moteur : l’une de 250 W, conforme aux lois européennes, une autre de 350 W, pour d’autres marchés.

Prix et date de sortie

Avec le moteur de 250 W, la vitesse maximale est de 25 km/h. Le couple annoncé atteint par ailleurs les 40 Nm, ce qui semble plus que correct pour un VAE pesant 16 kg. La batterie amovible du vélo peut également servir à recharger d’autres appareils électroniques comme un téléphone portable… ou un PC Acer par exemple.

Pour le moment, la firme taïwanaise n’a pas donné de précision quant à la date de sortie et le prix de ce modèle. Elle indique cependant que le tarif et la disponibilité peuvent varier selon les marchés. En filigrane, cela signifie aussi qu’Acer compte le commercialiser dans plusieurs pays du monde.

