Ce nouveau vélo électrique Cube est très pratique, mais un point précis pose problème

Le constructeur allemand Cube Bikes a ajouté à son catalogue un nouveau vélo électrique pliable, le Cube Fold Hybrid. Problème : son prix semble terriblement élevé. Pour le moment, seul le Royaume-Uni semble être concerné par ce lancement.

Cube Bikes est une marque allemande relativement réputée dans le milieu du vélo électrique. Récemment, elle s’est démarquée avec son tout premier longtail électrifié, nouvelle tendance sur laquelle beaucoup de constructeurs souhaitent surfer. Le dernier-né de la gamme Cube se situe néanmoins aux antipodes de son dernier vélo cargo, comme nous l’apprend Cycling Industry.

En effet, le Cube Fold Hybrid est — comme son nom l’indique — un vélo électrique pliable. Il joue donc la carte de la praticité, pour se faufiler aussi bien dans les transports en commun pour de l’intermodalité, que dans un appartement exigu grâce à un gain de place non négligeable ou dans un coffre de voiture pour l’emmener avec soit le temps d’un WE ou de vacances.

Un prix qui pique

Le Cube Fold Hybrid est intéressant en ce sens où il cherche à s’adapter au plus grand nombre, grâce à une selle et une potence réglables. Conséquences : n’importe quel cycliste mesurant entre 160 et 190 cm serait en capacité de le conduire. Le tout avec une posture bien droite, et un cadre bas pour l’enfourcher avec facilité, et inversement.

Il n’empêche, un point spécifique pose rapidement problème : son prix. Il faut compter entre 2699 et 2999 livres sterling selon la version, soit entre 3110 et 3450 euros, hors taxes. Ce sont des sommes considérables, pour un vélo qui n’embarque pas forcément les meilleurs composants de Bosch, l’entreprise qui fournit le moteur et la batterie.

Il faut en effet compter sur un moteur Active Line Plus d’un couple de 50 Nm. Ce couple suffit probablement eu égard au gabarit du vélo, mais cette motorisation reste l’une des plus abordables de la gamme Bosch. Il aurait été intéressant que cela se répercute sur le prix. Nous n’en avons pas vraiment l’impression.

Ce système est associé à une batterie Bosch PowerPack 500, et à deux types de transmissions selon le modèle : un moyeu Nexus à 5 vitesses combiné à une courroie Gates CDX forcément plus onéreux, face à une transmission Shimano à 10 vitesses, qui apporte une belle polyvalence tout de même.

Des solutions plus abordables existent

De série, la marque fournit une béquille, des garde-boue et un porte-bagages arrière. En option, vous pouvez ajouter un porte-bagages avant et de la bagagerie. Pour le moment, seul le Royaume-Uni semble concerné par ce lancement. Un post sur la page Instagram UK a d’ailleurs été publié. Pour le moment, le modèle n’a pas encore intégré le site officiel du groupe.

Il n’empêche, il suffit de jeter un œil à la concurrence pour s’apercevoir que des solutions vraiment plus abordables — et avec une fiche technique décente — sont proposées. Prenons l’exemple de l’Eovolt Afternon pliable : couple de 40 Nm, freins à disque hydrauliques, transmission Shimano Tourney à 7 vitesses, capteur de couple et bien équipé de série. La fiche technique est certes plus modeste, mais tout de même intéressante.

À plus de 3000 euros, vous tomberez aussi sur d’excellents vélos électriques urbains, comme les Cowboy, le Decathlon LD 920 E et sa boîte automatique tout bonnement géniale, ou encore plusieurs modèles Moustache. Certes, ils ne sont pas pliables, mais ils font partie des très belles références que l’on vous recommande les yeux fermés… pour des prix similaires au Cube.