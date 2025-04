Samsung pourrait faire de l’infidélité à Gemini sur ses smartphones Galaxy

Perplexity serait actuellement en discussion avec Samsung pour intégrer les smartphones de l’entreprise, en guise d’alternative à Gemini, notamment, sur le terrain des assistants IA.

Le Samsung Galaxy S25+, pour illustration // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Rival de Gemini et ChatGPT, Perplexity est l’une des IA en phase ascendante. Ses créateurs seraient actuellement en pourparlers avec plusieurs constructeurs de smartphones Android pour se faire une place plus importante dans l’univers mobile, où les performances et la popularité croissante de Perplexity en ferait une solution de choix en guise d’assistant IA intégré.

À lire aussi :

Perplexity s’allie à Frandroid : ce que ça change pour vous

Pixel 9a : jusqu’à 415 € de remise* Achetez le nouveau Pixel 9a et recevez jusqu’à 415 euros en échange d’un téléphone éligible (prime promotionnelle de 150 euros incluse). Offre valable jusqu’au 12/05.

On apprend ainsi de Bloomberg que Perplexity AI aurait d’ores et déjà réussi à conclure un partenariat avec Motorola (filiale du chinois Lenovo) pour intégrer les smartphones du groupe, mais aussi (et surtout) que la startup californienne aurait entamé des discussions avec Samsung pour proposer son IA en alternative à Google Gemini.

À lire aussi :

Dites adieu à Gemini, voici comment le remplacer par ChatGPT sur votre Android

Signer avec Samsung marquerait un tournant majeur pour Perplexity

Toujours selon Bloomberg, la startup n’en serait qu’aux prémisses de ses négociations avec Samsung sur ce dossier. Dans le cas d’un accord, Perplexity pourrait néanmoins être sélectionné par les utilisateurs en guise d’assistant IA par défaut, ou bien être préchargé sur les appareils Samsung.

Dans les deux cas, il s’agirait d’une victoire pour Perplexity AI, qui gagnerait ce faisant une exposition majeure en intégrant l’écosystème du plus gros fabricant de smartphone au monde. La visibilité de la start-up s’en trouverait nettement renforcée face aux solutions de Google et d’OpenAI.

Et en dépit des liens étroits que Samsung entretient avec Google, il y a de bonnes chances que Perplexity puisse arriver à signer un accord avec le géant coréen. Comme le rappelle Bloomberg, Samsung soutient en effet le développement de Perplexity depuis près d’un an, au travers de sa filiale d’investissement « NEXT ».

Perplexity AI Télécharger gratuitement