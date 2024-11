Après avoir fermé 4 studios cette année, Xbox aimerait racheter des studios

Phil Spencer s’est livré à une interview auprès de Bloomberg. On y apprend que Microsoft aimerait reprendre les rachats.

La digestion d’Activision Blizzard et Bethesda semble bien avancer pour Phil Spencer, le patron de Microsoft Gaming.

Après avoir dépensé quelque 77 milliards de dollars en quelques années pour racheter Activision Blizzard King, Bethesda Zenimax et plusieurs autres studios, Microsoft se rêverait bien repartir à la chasse.

C’est ce que confie Phil Spencer, le patron de Microsoft Gaming dans les colonnes de Bloomberg cette semaine.

D’après le patron, c’est le genre de rachats qui pourrait faire encore grossir l’activité du groupe dans des secteurs où la firme est à la peine. En particulier l’Asie, pour plus de diversité géographique, et l’écosystème mobile.

Nous voulons absolument être présents sur le marché, et si nous trouvons des équipes, des technologies et des capacités qui s’ajoutent à ce que nous essayons de faire dans le domaine des jeux chez Microsoft, nous restons vigilants.

Cette idée peut tout de même sembler curieuse alors que 2024 a été l’année où Microsoft a fermé son seul studio japonais, Tango Gameworks. Phil Spencer nous rassure en admettant qu’aucun rachat n’est encore à l’horizon.

De plus, il faut écarter tout rachat massif alors que Microsoft occupe encore beaucoup d’énergie à intégrer les équipes d’Activision Blizzard.

L’acquisition d’Activision Blizzard avait causé beaucoup de tumultes avec les autorités de la concurrence, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Le changement de gouvernement outre-Atlantique après la victoire de Donald Trump pourrait toutefois bien favoriser les rachats par les grands groupes américains.

Si Phil Spencer reparle de faire grandir son organisation à travers des rachats, on peut espérer que la période des vagues de coupes massives dans les effectifs est désormais derrière Xbox. Microsoft en est l’un des grands architectes des nombreux licenciements qu’a connus l’industrie du jeu vidéo en 2023 et 2024.

L’activité Xbox n’a jamais été aussi saine. L’activité est performante en ce moment, et je pense que cela signifie un avenir plus sain pour le matériel et les jeux que nous concevons. Je suis plutôt satisfait de l’évolution de ce secteur.

Phil Spencer