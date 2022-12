Lettre d’amour au Xbox Game Pass Ultimate : je redécouvre le jeu vidéo et j’adore ça

Je découvre depuis peu le Xbox Game Pass Ultimate sur ma Series X et je prends un plaisir fou à découvrir ce catalogue richement fourni. Une manière pour moi de redécouvrir le monde du jeu vidéo après l'avoir ignoré des années durant.

J’ai récemment craqué pour une Xbox Series X reconditionnée (en parfait état) et en promotion. J’ai ensuite usé d’une astuce officielle pour payer le Game Pass Ultimate moins cher. Et j’adore ce service. C’est un plaisir de pouvoir profiter de cet immense catalogue une à trois fois par semaine quand j’allume ma console.

Je vais donc vous raconter ma vie. Pas toute ma vie évidemment, mon égo surdimensionné a ses limites, mais plus spécifiquement mon rapport au jeu vidéo. Or, vous l’avez sans doute déjà compris, cet article va vite se transformer en ode au Xbox Game Pass (Ultimate) que j’explore avec délectation. C’est donc un petit récit de cette découverte que je tenais à vous conter.

Plusieurs choses motivent cette démarche. Tout d’abord, j’avais tout simplement envie de partager mon coup de cœur pour ce service. Ensuite, je pense que mon retour d’expérience pourrait intéresser des profils semblables au mien. À savoir : un joueur occasionnel suivant l’actualité du jeu vidéo plus ou moins régulièrement, mais qui n’osait jusque-là pas sauter le pas et acheter une console de salon.

En outre, même si elle commence à prendre une belle ampleur en France, la marque Xbox semble encore avoir un petit déficit de notoriété face à PlayStation. Pourtant, je pense vraiment que beaucoup de personnes « comme moi » pourraient être intéressées par ce que réserve le Game Pass.

De la PS2 aux consoles next gen

Pour vous faire une bonne idée de mon parcours vidéoludique, il faut savoir que je n’ai possédé qu’une seule console de salon dans toute ma vie : une PlayStation 2 Slim noire d’occasion offerte par mes parents il y a environ 17 ans. Pendant des années, je l’allume quasi quotidiennement pour tester d’innombrables jeux dessus. Je garde un souvenir tout particulier de Jak 3, plein de PES, de GTA: San Andreas, Tekken 4 et autres Astérix & Obélix XXL. Hélas, après une mauvaise chute, ma fidèle PS2 rend l’âme. Et je ne la remplace pas.

À partir de ce moment-là, je manque pléthore d’événements et de tendances dans le milieu du jeu vidéo. C’est un milieu qui ne m’intéresse que de très loin et je ne m’informe pas très assidûment. Et cela restera vrai pendant bien des années, jusqu’à début 2018 où j’achète une Nintendo Switch. Entre-temps, il n’y a eu qu’une exception notable à signaler.

J’ai vécu deux ans en colocation avec un très fier propriétaire de Xbox 360. Cette période a été l’occasion pour les jeux en coopération de gagner ma profonde affection — mention spéciale aux jeux Lego ou Le Seigneur des anneaux : La Guerre du Nord, tous platinés. Toutefois, cela n’a pas suffi à vraiment me réintéresser au milieu du gaming dont je ne suivais les actualités que très sporadiquement.

Quoi qu’il en soit, à partir de 2018, avec ma Switch flambant neuve, je passe environ 130 heures sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild et je découvre une multitude d’autres jeux sympas pendant les années suivantes. Surtout, la machine de Nintendo correspond à mes besoins de joueurs occasionnels. Une fois Zelda terminé, j’ai des périodes de jeux intenses entrecoupées de longues semaines où je ne fais rien avec la Switch.

Progressivement, la Nintendo Switch commence néanmoins à prendre un peu la poussière. C’est là que les consoles next gen entrent en scène.

L’attrait des jeux vidéo

Au sein de l’équipe Frandroid depuis 2017, j’ai pu assister et contribuer à l’extension de notre ligne éditoriale. Cela s’est notamment traduit par une couverture plus régulière de l’actualité des jeux vidéo. C’est ainsi que je commence à m’apercevoir de tout ce que j’étais en train de rater dans cet univers, toutes les sorties de jeux plus prometteurs les uns que les autres.

Me voilà donc à développer un intérêt croissant pour un monde que je ne touche que du bout des doigts. Sentiment d’autant plus frustrant que plusieurs de ces titres n’étaient pas disponibles sur Switch ou bien moins agréables à jouer — je pense notamment au portage de The Witcher 3, aussi bluffant qu’imparfait.

Ensuite, l’engouement autour du cloud gaming ou des nouvelles consoles PS5 et Xbox Series S et X me passionne, surtout en côtoyant mes collègues Cassim et Manu, tous deux férus de jeux vidéo. J’hésite donc longuement, craignant qu’une console de salon dévore tout mon temps libre. Ces tergiversations durent plusieurs mois… et paf. Je finis par céder à la tentation.

Dès réception de ma Xbox Series X, j’active mon abonnement au Game Pass Ultimate. Et c’est la folie. J’adore. Ni plus ni moins.

Xbox Game Pass Ultimate : le concept idéal

Le Xbox Game Pass Ultimate donne accès à un catalogue ultra fourni où je n’ai qu’à aller piocher les jeux qui m’intéressent. Contrairement à la Switch où je pesais le pour et le contre avant chaque achat de jeu sur l’eShop par peur d’être déçu, ici je me pose beaucoup moins de questions. Je peux tester plusieurs titres et s’ils ne me plaisent pas, tant pis. Je n’ai qu’à passer à autre chose. Je n’ai même pas besoin de télécharger les jeux sur lesquels j’ai des doutes puisque, très souvent, je peux les lancer directement via le cloud. C’est un puisssant sentiment de liberté qui renforce mon amour pour ce service.

Certes, le cloud n’offre pas des performances aussi impressionnantes que les titres téléchargés sur ma Xbox Series X, mais c’est très largement suffisant pour me faire une bonne idée de ce qui m’attend. Et, au vu du catalogue fourni et régulièrement mis à jour, il y a beaucoup de choses qui m’attendent ! Ce n’est pas qu’une idylle de quelques semaines, cette affection est promise à un bel et long avenir. Le Game Pass est une invitation constante à la découverte et c’est là sans doute sa plus grande force.

C’est ainsi que je me suis laissé tenter par Pentiment par exemple, qui tourne d’ailleurs comme un charme dans le cloud. Or, je peux vous assurer que je n’aurais jamais découvert ce titre sans explorer le Game Pass. Ce service est donc particulièrement intéressant pour moi qui suis passé à côté d’une foultitude de jeux. Parcourir le catalogue me permet, en quelque sorte, de rattraper mon retard et de bien me rendre compte des progrès techniques et scénaristiques réalisés depuis ma PS2 Slim. C’est une passerelle grisante vers l’univers du gaming que j’ai trop longtemps boudé. C’est d’ailleurs aussi une manière de réexplorer les jeux en coopération. J’ai justement pris une deuxième manette Xbox dans cette optique.

Capture d’écran Forza Horizon 5 // Source : Frandroid Capture d’écran It Takes Two // Source : Frandroid

Je suis donc particulièrement heureux que la formule Ultimate du Game Pass donne accès à l’offre EA Play via laquelle ma compagne et moi avons enfin découvert le chef-d’œuvre It Takes Two. Et une flopée d’autres jeux en coop’ sont d’ores et déjà installés sur la Xbox pour découvrir plein de gameplay du même acabit. J’ai hâte, par exemple, de lancer Unravel Two. Grâce à cette liberté permise par le service, je retrouve ce plaisir presque oublié de jouer en coopération, comme au bon vieux temps de ma colocation.

J’en profite aussi pour glisser un mot sur l’interface claire et soignée à mes yeux de la Xbox Series X et des applications Xbox et Xbox Game Pass sur le smartphone. Il faut aussi saluer la fonction Quick Resume vraiment impressionnante qui me permet de sauter en un rien de temps des escapades mexicaines de Forza Horizon 5, à l’atmosphère stressante d’A Plague Tale: Requiem ou à ma carrière balbutiante de manager sur Fifa 22. Cela contribue également à ma soif de découverte.

Xbox Game Pass Télécharger Xbox Game Pass gratuitement APK

Bref, j’adore le Xbox Game Pass Ultimate ainsi que mon Xbox Series X qui deviennent deux gros coups de cœur. En face, la PS5 de Sony me faisait aussi de l’œil avec ses exclusivités, mais l’aspect netflixien du service proposé par Microsoft m’a davantage séduit. C’était vraiment le concept idéal pour me reconnecter aux jeux vidéo.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.