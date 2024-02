Microsoft : le Xbox Game Pass a maintenant 34 millions d’abonnés, mais reste loin de son objectif

Le Xbox Game Pass a gagné 9 millions de nouveaux abonnés en 2 ans alors que son objectif initial de 100 millions d'abonnés à atteindre d'ici à 2030 semble irréaliste.

Cela fait plus de deux ans que Microsoft n’avait pas communiqué sur le nombre d’abonnés à son service d’abonnement Xbox Game Pass. Lors d’un épisode spécial du podcast Xbox officiel, lors duquel Phil Spencer, Matt Booty et Sarah Bond ont évoqué le futur de la marque Xbox, nous avons enfin eu des nouvelles de la santé du Game Pass.

Et il faut dire que les chiffres indiquent une croissance certaine pour le service, mais une progression plus lente que prévu par Microsoft, et ce pour plusieurs raisons.

34 millions d’abonnés au Xbox Game Pass

Phil Spencer a ainsi révélé le chiffre des 34 millions d’abonnés au Xbox Game Pass, soit une progression de 36% par rapport au précédent chiffre de 25 millions révélé en 2022. Cette année-là, Microsoft prévoyait d’atteindre les 100 millions d’abonnés d’ici à 2030, un objectif pour le moins ambitieux qui semble maintenant inatteignable.

Plusieurs précisions ont été apportées par Microsoft concernant ces chiffres : Phil Spencer a en effet déclaré à Stephen Titilo de Video Games Chronicle que ces 9 millions d’abonnements supplémentaires étaient « entièrement payants » et n’incluaient pas les joueurs ayant profité de promotions ou d’offres gratuites.

Bon nombre de ces nouveaux viennent du PC, mais aussi du Cloud, alors que le part des joueurs ayant converti leur ancien abonnement Xbox Live Gold en Game Pass Core était « assez faible » selon Phil Spencer. En 2022, l’ancien service de Xbox avait 11,7 millions d’abonnés avant son changement de nom, on imagine que bon nombre de ces joueurs ont bien été convertis à l’offre Game Pass depuis.

À vrai dire, on pouvait s’attendre à ces chiffres : si Xbox se porte bien en tant que marque, dépassant maintenant Windows après le rachat d’Activision Blizzard, le Game Pass peine à progresser sur console, tout simplement, car le parc installé est déjà équipé, mais peine à s’étendre.

Le contexte économique joue aussi énormément dans la balance, alors que de nombreux autres services par abonnement, comme Disney+, Max ou encore Apple TV+ qui ont eu aussi perdu des abonnés ces derniers mois.

Activision Blizzard à la rescousse ?

Dans une interview accordée au site The Verge, Phil Spencer a voulu préciser la stratégie de Xbox avec le Game Pass :

En fin de compte, et je sais que certains ne me croient pas quand je dis cela, notre objectif n’est pas de faire en sorte que tout le monde s’abonne à Game Pass. J’ai dit à maintes reprises que 10 à 15 % des revenus liés aux contenus et services provenaient des abonnés. C’est une bonne affaire pour nous aujourd’hui, le Game Pass, mais il n’y a en aucun cas un plan qui dit « Ok, tout le monde doit devenir un abonné Game Pass ».

Le nombre d’abonnés a n’a pas autant progressé que prévu malgré les sorties de Starfield en septembre dernier, puis à nouveau avec le phénomène Palworld depuis janvier, même si le service reste dépendant de l’attractivité de son catalogue. Sarah Bond a annoncé la disponibilité du premier jeu Activision Blizzard, Diablo IV, pour le 28 mars prochain dans le service d’abonnement, même si le jeu ne sera pas disponible pour les abonnés au Xbox Game Pass Core.

Le Game Pass est certes un succès, qui a profondément impacté l’industrie du jeu vidéo et même influencé ses concurrents PlayStation, mais un succès sur lequel Microsoft ne peut se reposer pour faire progresser la marque Xbox et rester financièrement rentable.

C’est bien pour cela que la firme s’ouvre désormais aux autres plateformes que sont la PS5 et la Switch, une évolution stratégique somme toute logique dans une ère où les jeux exclusifs à une seule console auront « une part de plus en plus restreinte dans l’industrie du jeu vidéo » dans les 5 à 10 à venir selon Phil Spencer.