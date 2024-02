Est-il trop tard pour sauver Starfield ?

Le RPG spatial de Bethesda, édité par Microsoft, a perdu une grande partie de ses joueurs sur Steam, qui attendent surtout du nouveau contenu de la part du studio.

C’était l’un des jeux les plus attendus de l’année dernière : Starfield a accueilli plus de 13 millions de joueurs depuis sa sortie et a généré le plus grand nombre d’abonnements au Game Pass de Microsoft pour un lancement.

Mais voilà, le RPG spatial de Bethesda n’a pas été reçu aussi positivement que prévu, avec des évaluations « Moyennes » encore aujourd’hui sur Steam. Malgré un rythme de mise à jour de plus en plus soutenu, on est en droit de se demander comment Starfield va remonter la pente.

Starfield perd 97% de ses joueurs sur Steam

C’est le site PCGamesN qui relaie l’information : Starfield a perdu près de 97% de ses joueurs sur Steam depuis ce lancement il y a 5 mois. Alors que le jeu a réuni 330 000 joueurs à son lancement, il est désormais passé sous la barre des 10 000 en simultanée en ce mois de février.

À titre de comparaison, le jeu est dorénavant moins populaire que Skyrim sur Steam (pic à 25 000 joueurs), Fallout 4 (18 000 joueurs) et dépasse à peine le très mal aimé Fallout 76 et son pic à 8000 joueurs.

Évidemment, le jeu est aussi très joué via l’abonnement Game Pass de Microsoft et de nombreux joueurs l’ont acheté sur consoles Xbox, mais de tels chiffres donnent un aperçu de sa popularité déclinante sur une plateforme.

Les ambitions de Bethesda pour remonter la pente

Mais Starfield est un jeu solo, un RPG qui n’a pas eu plusieurs années pour enrichir son contenu et corriger ses bugs. On le sait, il faut être patient avant de jouer à un jeu Bethesda dans les meilleures conditions et le studio a toujours de grandes ambitions.

Une énorme mise à jour a apporté le 30 janvier dernier plus de 100 correctifs, mais aussi de nombreuses améliorations au jeu, avec notamment des graphismes sensiblement améliorés. Un patch en version beta vient d’apporter le support du FSR 3 d’AMD ainsi que du XeSS d’Intel après celui du DLSS de Nvidia.

D’autres mises à jour sont attendues dans l’année avec l’ajout de cartes pour les plus grandes villes, de très attendus nouveaux moyens de voyager ou encore de nouvelles options de personnalisation pour les vaisseaux.

Et si certaines rumeurs évoquent une arrivée du Starfield sur PS5, celles-ci sont à prendre avec des pincettes en attendant les annonces officielles de Microsoft dans les prochains jours. Cela pourrait cependant rendre le jeu disponible à une énorme communauté de joueurs supplémentaire.

Cependant, il manque une chose à Starfield pour espérer un retour en grâce à la No Man’s Sky : du contenu. La première extension du jeu, Shattered Space, est prévue cette année et devrait apporter un nouveau scénario, de nouvelles zones de jeu ainsi qu’une pléthore de nouveaux objets et vaisseaux. Mais cela suffira-t-il au jeu pour revenir sur le devant de la scène ? Rien n’est moins sûr.