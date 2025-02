Taper sur les nazis est tendance d’après Xbox Game Pass

Microsoft révèle trois jeux tendance du Xbox Game Pass. Les trois jeux ont un point commun : la faction ennemie.

Le jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien

Voilà une tendance qui semble laisser peu de place au hasard. Microsoft a dévoilé trois jeux du Xbox Game Pass qui sont actuellement très joués par ses abonnés. Ils sont au sommet du « trending », les jeux auquel on joue beaucoup dans nos régions.

La firme a dévoilé la liste à travers son compte officiel Xbox Game Pass sur les réseaux sociaux comme Blue Sky.

On peut voir que les trois jeux en questions sont Sniper Elite : Resistance, Indiana Jones et le Cercle Ancien et Wolfenstein 2 The New Collosus.

« C’est un travail honnête »

Le point commun entre ces trois jeux est la faction ennemie : les nazis. Il s’agit évidemment de l’ennemie historique de la série Wolfenstein, mais aussi de l’univers d’Indiana Jones. Dans le cas de Sniper Elite, le nouvel épisode Résistance nous fait incarner un soldat dans la France occupée de 1944.

Les internautes n’ont pas manqué de pointer du doigt le point commun entre ces trois jeux au moment où le nazisme revient dans le débat public.

L’un des commentaires dit « il n’y a pas de meilleure façon de passer le temps », accompagné d’une image de Captain America. Ce à quoi le compte officiel du Xbox Game Pass a répondu « c’est un travail honnête ». Une manière de montrer que le compte est parfaitement conscient de la portée politique de cette tendance.

Du « virtue signaling »

Pour d’autres commentateurs, Xbox joue ici à un jeu hypocrite en tant que branche de Microsoft. En effet, plusieurs internautes rappellent que Microsoft a contribué d’un million de dollars à l’inauguration de Donald Trump, au même titre, que les autres géants de la tech. La firme a également renommé le golfe du Mexique en golfe d’Amérique sur Bing Maps, à l’image de Google Maps et Apple Plan.

Pour certains, il s’agit donc d’un simple « virtue signaling », c’est-à-dire une communication à moindre frais permettant de gagner des bons points auprès du camp progressiste.

Sniper Elite : Resistance, Indiana Jones et le Cercle Ancien et Wolfenstein 2 The New Collosus sont disponibles dans le Xbox Game Pass.