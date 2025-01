Microsoft parie gros sur un projet prometteur mais incertain pour se fournir en énergie

Annoncé en 2023, le projet nucléaire de Microsoft continue de prendre forme avec une nouvelle levée de fonds pour Helion Energy, responsable de la construction du réacteur à fusion.

Un pari osé sur une technologie incertaine. En mai 2023, l’entreprise Helion Energy annonçait en grande pompe un accord exclusif avec le géant Microsoft pour lui fournir de l’énergie issue d’une centrale à fusion nucléaire. Aujourd’hui, le projet est toujours en cours, et nous apprenons via TechCrunch qu’Helion Energy a levé 425 millions de dollars pour poursuivre la construction de cette centrale et levé certaines difficultés de construction.

La course aux semi-conducteurs

Avec cette levée de fonds, Helion vise à accélérer les travaux de construction de sa centrale électrique, notamment en optimisant l’approvisionnement et la fabrication de condensateurs en interne. Comme d’autres entreprises technologiques, Helion est confrontée à des problèmes liés à la demande croissante de semi-conducteurs. « En matière d’IA, quel est le plus grand défi ? Obtenir les puces. En matière de fusion, quel est le plus grand défi ? Obtenir les puces », a déclaré le PDG David Kirtley à TechCrunch.

Pour surmonter cette difficulté, l’entreprise mise sur une production interne de certains composants pour obtenir les 50 000 semi-conducteurs nécessaires pour mettre en service sa centrale dès 2028.

Notre objectif est de passer d’une attente de trois ans pour qu’un fournisseur nous fournisse des condensateurs à la fabrication de nos propres condensateurs […] en un an ou moins. David Kirtley, PDG d’Helion Energy

Une technologie immature

En 2023, nous vous rappelions que la technologie de la fusion nucléaire restait encore immature. Contrairement aux centrales nucléaires actuelles qui divisent des atomes pour produire de l’énergie, la fusion consiste à fusionner les atomes, permettant de générer beaucoup plus d’électricité, tout en éliminant les déchets radioactifs à vie longue — un des principaux défauts des centrales actuelles. Si des avancées industrielles ont été faites dans ce sens, cette technologie est encore loin d’être maîtrisée. Helion en est de son côté à son septième prototype, nommé Polaris, qui devrait être le premier capable de produire de l’électricité. Trois années ont déjà été nécessaires pour le construire, et les premiers tests s’annoncent décisifs.

Pour le moment, si l’on sait que ce prototype se trouve à Washington, le lieu d’implantation du futur réacteur reste, lui, secret. « Nous travaillons depuis quelques années déjà sur le choix du site pour l’installation de Microsoft », a déclaré Kirtley, PDF d’Helion Energy à TechCrunch.

Initié en 2023, ce projet aura donné des idées à certains puisqu’on retrouve maintenant Google qui explore la possibilité de développer une technologie similaire pour répondre aux besoins croissants de l’IA, quitte à faire exploser son empreinte carbone.