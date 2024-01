Microsoft met un point final à cette application Windows emblématique

Plus ou moins abandonnée depuis des années, l'application de traitement de texte WordPad est en passe d'être supprimée de Windows 11. Une fin de parcours abrupte, mais prévisible pour ce vieil utilitaire de Microsoft.

« À partir de cette version, les applications WordPad et People ne seront plus présentes après une installation au propre du système d’exploitation. Par la suite, WordPad sera supprimé à la faveur d’une mise à jour. Il ne pourra pas être réinstallé. WordPad est désormais considéré comme une fonctionnalité Windows obsolète ». C’est ce que l’on peut lire d’un billet de blog publié par Microsoft le 3 janvier dernier lors du déploiement de l’Insider Preview Build 26020, sur le canal Canary de Windows 11. On ne peut plus claire, cette annonce plante un ultime clou dans le cercueil de WordPad.

Emblématique, car présente sur Windows depuis des décennies, mais l’application de traitement de texte de Microsoft était déjà abandonnée sur le plan logiciel depuis la rentrée 2023. Microsoft avait annoncé en septembre sa volonté de ne plus mettre à jour l’utilitaire… préfigurant de facto sa mise au rebut. Quatre mois plus tard, nous y sommes.

Fin de partie irrévocable pour WordPad

Comme l’explique Microsoft, WordPad sera dans un premier temps absent de Windows lors d’une nouvelle installation de l’OS. Par la suite, il sera carrément supprimé du système et ne pourra plus être réinstallé manuellement par les utilisateurs. En clair, WordPad est amené à disparaître totalement et définitivement d’ici à quelques mois.

La nouvelle n’est, au fond, pas si triste. L’application ne profitait plus d’aucune attention particulière de la part de Microsoft, et n’avait pas reçu de nouvelles fonctionnalités depuis des lustres. Elle souffrait ainsi beaucoup de la comparaison face à « Pages », son équivalent sur macOS… qu’Apple embellit et améliore avec presque chaque nouvelle version de son OS.

Notons toutefois que si WordPad est amené à disparaître, il n’en sera rien pour le Bloc-notes. Ce dernier ne sera pas impacté par le déploiement des futures versions de Windows et restera donc bien en place. Cela dit, si vous souhaitez vous équiper d’une version enrichie de cet outil, gardez en tête qu’il existe Notepad++, une application gratuite accessible à cette adresse.