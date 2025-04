Un compte, une carte gratuite et 80 € en cadeau : voici l’offre de bienvenue musclée de BNP Paribas

Les bonus de bienvenue ne sont plus réservés aux banques en ligne. BNP Paribas le prouve avec cette offre d’ouverture de compte compétitive et généreuse.

Pour obtenir gratuitement un compte et une carte bancaire, il fallait jusqu’alors se tourner vers les banques en ligne. Mais BNP Paribas et son offre Esprit Libre veulent changer la donne. Une bonne occasion de profiter de tous les avantages d’une banque traditionnelle, le coût en moins.

Pour toute première ouverture de compte chez BNP Paribas avant le 21 mai 2025, la banque vous offre pendant un an les frais de tenue de compte ainsi que la carte Visa de votre choix(1). Mieux, vous recevez en cadeau une prime de bienvenue de 80 euros.

Esprit Libre : une formule complète et gratuite pendant un an

La force des banques en ligne réside généralement dans la simplicité et l’efficacité de leurs offres. BNP Paribas s’inspire de ce principe et propose une formule à la fois complète et abordable : le pack Esprit Libre.

Une offre qui rassemble l’essentiel // Source : image générée par IA via Midjourney

Celui-ci rassemble tout ce dont vous avez besoin au quotidien, à savoir :

un compte de dépôt ;

une carte Visa Origin, Classic (1) ou Premier (1) ;

ou Premier ; les virements SEPA et instantanés gratuits ;

une assurance perte ou vol de vos moyens de paiement (carte bancaire, chéquier) ;

la possibilité d’obtenir gratuitement le solde de son compte en temps réel par sms.

S’il s’agit de votre première ouverture de compte courant individuel ou joint au sein de BNP Paribas et qu’elle intervient avant le 21 mai 2025, l’établissement vous offre en complément une belle prime de bienvenue de 80 euros.

À ces avantages, BNP Paribas ajoute un système de cashback. Dès que vous achetez un bien ou un service avec votre carte Visa chez l’un de ses partenaires, une partie de cette dépense est automatiquement remboursée. Voilà une opportunité de plus de réaliser des économies au fil de l’année.

Quelle carte bancaire Visa choisir ?

Avec sa formule Esprit Libre, BNP Paribas s’adapte à tous les besoins et propose au choix trois cartes bancaires : la Visa Origin, la Visa Classique et la Visa Premier. Toutes trois sont gratuites pendant un an(2).

3 cartes sont disponibles avec l’offre Esprit Libre : la Visa Origin, la Visa Classic et la Visa Premier // Source : BNP Paribas

Accessible sans condition de revenus, la Visa Origin comprend des avantages pratiques comme le retrait d’espèces sans frais partout dans le monde, ou encore l’ajustement des plafonds de retrait et de paiement en fonction de vos besoins(3).

Plus riche en garanties et assurances que la Visa Origin, la Visa Classic n’est en revanche accordée qu’aux personnes justifiant d’au moins 3000 euros de revenus nets mensuels(2).

Bien plus avancée et avantageuse que ces dernières, et également accessible dès 3000 euros de revenus nets mensuels, la Visa Premier assure vos voyages (annulation de vol, perte ou vol de bagage) ainsi que les locations de véhicules. Mieux, cette carte vous donne droit à des réductions immédiates auprès de certains partenaires, tels que des cinémas, des boutiques ou des organismes de voyage. Et pour couronner le tout, en cas de perte ou de vol de votre carte bancaire, une carte de secours vous est fournie et une assistance vous accompagne dans les démarches induites.

Une application pour tout gérer

Même si la force d’une banque traditionnelle comme BNP Paribas réside dans son large réseau d’agences, il n’est pas nécessaire de se rendre au guichet pour réaliser ses opérations courantes ou obtenir une information précise. Tout peut être réalisé en ligne, depuis l’application « Mes Comptes », disponible sur Android et iOS.

Une application pratique pour gérer ses comptes et sa carte bancaire depuis mon mobile // Source : BNP Paribas

En quelques clics, cette application mobile vous permet de :

consulter le solde de vos comptes ;

réaliser des virements SEPA ou instantanés ;

envoyer des fonds via Paylib ;

comprendre ses principaux postes de dépenses et de revenus en les catégorisant pour mieux maîtriser son budget ;

afficher le code de sa carte bancaire en cas d’oubli, gérer ses plafonds de paiements et de retraits, désactiver temporairement sa carte ou encore y faire opposition ;

contacter son agence par téléphone ou par message et au besoin fixer un rendez-vous avec son conseiller.

Une procédure d’ouverture de compte facilitée

Changer de banque peut sembler effrayant et fastidieux. Heureusement, BNP Paribas a tout prévu pour simplifier la transition. Déjà, l’ouverture de compte est réalisable intégralement en ligne. Une fois sur la page dédiée à l’offre Esprit Libre, il suffit de cliquer sur le bouton « ouvrir un compte », puis de compléter le formulaire.

Le site de BNP Paribas vous invite ensuite à confirmer votre identité en transmettant la photo de votre pièce d’identité, accompagnée d’un selfie. Vient ensuite le dépôt des pièces justificatives par voie numérique ainsi que la signature électronique du contrat.

En quelques jours à peine, la banque vous communique ensuite sa réponse. Si votre dossier est complet et accepté, vous recevez directement par emails vos identifiants et codes d’accès à votre espace personnel.

Et pour vous éviter de devoir prévenir un à un les organismes qui vous prélèvent, BNP Paribas a prévu un service de mobilité bancaire gratuit : Facilimouv’. En activant cette option, la banque se charge pour vous de modifier la domiciliation bancaire de l’ensemble de vos virements et prélèvements récurrents.

Mentions légales :

(1) Sous réserve d’acceptation de la souscription de cette carte bancaire par BNP Paribas.

(2) Sous réserve d’être éligible à l’offre Esprit Libre et d’acceptation de souscription à la carte bancaire par BNP Paribas.

(3) Dans la limite des plafonds de paiement et de retraits autorisés par BNP Paribas.