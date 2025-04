La fin de la carte grise gratuite pour les voitures électriques : ce qui change en 2025

À partir du 1er mai 2025, les propriétaires de voitures électriques devront mettre la main au portefeuille pour leur carte grise. Fini les exonérations.

Tesla Model Y 2025 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Pour bien comprendre, revenons aux bases. La carte grise ou certificat d’immatriculation, bientôt dématérialisée, est un document obligatoire pour circuler avec un véhicule. Son coût repose principalement sur la taxe régionale, calculée en multipliant le cheval fiscal (une unité de mesure de la puissance administrative) par un tarif fixé par chaque région. Par exemple, en Île-de-France, le cheval fiscal coûte 54,95 €, tandis qu’en Normandie, il est à 60 €.

Jusqu’à maintenant, les voitures électriques étaient souvent exemptées de cette taxe pour encourager une mobilité plus propre. Résultat : vous ne payiez qu’une taxe fixe de 11 € et une redevance d’acheminement de 2,76 €, soit à peine 13,76 €.

Pour aller plus loin

Très bonne nouvelle : la carte grise arrive sur smartphone dans France Identité

Mais ce cadeau fiscal a un prix pour les régions. En 2019, les voitures électriques représentaient seulement 1,7 % des ventes en France. Aujourd’hui, avec 17 % des immatriculations en 2024, elles pèsent lourd dans le marché automobile. Cette explosion des ventes a vidé les caisses des régions, elles ont perdu des millions en exonérations.

En Occitanie, par exemple, ce manque à gagner est estimé à 24 millions d’euros par an. Ajoutez à cela la baisse des immatriculations de voitures thermiques (essence ou diesel), qui rapportent moins de taxes, et vous obtenez des régions en quête d’argent frais.

Une nouvelle taxe qui fait mal au portefeuille

Alors, combien ça va coûter ? Prenons l’exemple de la Renault 5 E-Tech, la voiture électrique la plus vendue en France en 2025, avec 5 chevaux fiscaux. En Île-de-France, si la région applique la taxe à 100 %, la carte grise coûtera 5 × 54,95 € = 274,75 €, plus les 13,76 € de frais fixes, soit 288,51 €. En Normandie, avec un cheval fiscal à 60 €, le total grimpe à 313,76 €. Comparez ça aux 13,76 € d’avant, et l’addition est salée. Seule consolation : les Hauts-de-France maintiennent l’exonération totale, pour l’instant.

Même chose pour le nouveau Model Y, par exemple, avec une puissance fiscale de 8 CV :

En Île-de-France , le coût passe de 13,76 € à 453,36 € (+3 193 %)

, le coût passe de 13,76 € à (+3 193 %) En Normandie, il grimpe à 493,76 € (+3 488 %)

Ce changement est officialisé par la loi de finances 2025, adoptée en février. Elle donne aux régions jusqu’au 30 avril pour choisir entre trois options : garder l’exonération (comme les Hauts-de-France), réduire l’exonération de moitié, ou appliquer la taxe pleine. La plupart ont opté pour la dernière solution, voyant dans les voitures électriques une nouvelle manne financière. Mais ce choix pourrait avoir un effet boomerang : avec la fin des exonérations et la réduction d’autres aides, comme le bonus écologique, les ventes de voitures électriques risquent de ralentir.