Ce qui change avec la carte grise en 2025

Fini les files d’attente à La Poste et les avis de passage ! À partir du 2 janvier 2025, recevoir votre carte grise devient aussi simple que recevoir une lettre ordinaire.

C’est une mesure qui va faciliter la vie de millions d’automobilistes français. Le gouvernement vient d’annoncer un changement dans la distribution des cartes grises. À partir de janvier 2025, exit la lettre recommandée !

Une simplification administrative

L’arrêté du 13 décembre 2024 est un changement dans la distribution des certificats d’immatriculation en France. Concrètement, à partir du 2 janvier 2025, votre carte grise sera directement déposée dans votre boîte aux lettres, sans nécessiter de signature. Un changement qui peut paraître anodin, mais qui représente un véritable bouleversement dans le processus administratif français.

Cette évolution s’inscrit dans une logique de rationalisation des dépenses publiques, mais aussi de simplification pour les usagers. Finis les déplacements inutiles au bureau de poste, ou encore les avis de passage quand personne n’est à la maison pour réceptionner le courrier.

Un système de traçabilité renforcé

Comment le système peut-il rester sécurisé ? L’administration a pensé à tout. Au lieu de la traditionnelle lettre recommandée avec accusé de réception, c’est un système de « lettre suivie » qui sera mis en place. Ce dispositif permet de tracer l’acheminement du document depuis son expédition jusqu’à sa distribution dans votre boîte aux lettres.

La prudence reste néanmoins de mise : cette nouvelle méthode de distribution sera soumise à une période d’évaluation d’un an. Si le système s’avère « opérant et efficient », il sera maintenu. Dans le cas contraire, des ajustements pourront être effectués pour garantir la sécurité et l’efficacité du processus.