Revolut pense aux travailleurs indépendants et annonce Revolut Pro

Dans l'objectif d'élargir sa clientèle, la néobanque Revolut annonce aujourd'hui l'arrivée de son offre professionnelle pour les particuliers indépendants.

Revolut poursuit son accession fulgurante dans le milieu de la FinTech, mais n’est toujours pas rassasiée. Après avoir récemment lancé sa propre plateforme de paiement en ligne, la néobanque britannique cherche à accroitre son portefeuille de clients professionnels avec l’arrivée de son offre Revolut Pro pour les travailleurs indépendants ; le tout entièrement pilotable depuis l’application habituelle (et non par Revolut Business).

Un compte bancaire professionnel en quelques minutes sans avoir besoin d’une application distincte

Vouloir réunir particuliers et professionnels au sein d’un seul et même écosystème, voilà sans doute la stratégie de Revolut avec cette nouvelle fonctionnalité. La néobanque compte aujourd’hui plus de 20 millions d’utilisateurs, dont 500 000 entreprises et travailleurs indépendants. Revolut Pro vient faciliter encore plus l’acquisition de nouveaux clients désireux d’exercer une activité professionnelle indépendante avec une offre bancaire adaptée, gratuite et rapidement mise en place.

Revolut Pro comprend un IBAN dédié et une carte de débit avec un cashback de 1 %, permettant aux indépendants de segmenter facilement leurs revenus. En somme, c’est un peu comme un compte Revolut Business (moins les avantages) sans devoir passer par l’application du même nom. De cette manière, Revolut assure pouvoir faire gérer un compte pro et particulier depuis la même plateforme.

Revolut Télécharger Revolut gratuitement APK

Dans un premier temps, Revolut Pro sera disponible prochainement au Royaume-Uni, en France et dans six autres pays européens, la banque prévoit de l’étendre prochainement à d’autres marchés du même secteur.

Une offre complémentaire à Revolut Reader

Cette nouvelle offre s’inscrit également dans une logique commerciale de la part de Revolut. Celle-ci a récemment lancé Revolut Reader, un terminal de carte personnel permettant d’encaisser des opérations par carte pour les commerçants et pour les indépendants. Le but est de pouvoir utiliser directement Revolut Reader, sans avoir à passer par le processus de demande d’adhésion plus avancé de Revolut Business.

Revolut Pro se veut donc une passerelle entre les produits professionnels et grand public de la banque, les premiers étant plus enclins après cette expérience à passer directement à l’offre Revolut Business.

Si cela vous intéresse, vous pouvez ouvrir un compte gratuitement chez Revolut en cliquant sur le lien ci-dessous.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.