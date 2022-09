Revolut Pay : la néobanque lance sa propre plateforme de paiement en ligne

Des paiements rapides, sécurisés et en un seul clic, voici la promesse de Revolut Pay, le nouveau système de paiement en ligne de la néobanque britannique.

Revolut n’en finit pas de mener l’industrie des néobanques en incluant toujours plus de fonctionnalité à son écosystème, que ce soit pour la gestion de son argent ou pour les paiements. C’est sur ce dernier point que la néobanque britannique (basée en Lituanie) met l’accent aujourd’hui avec l’arrivée d’un nouveau service de paiement en ligne baptisé Revolut Pay.

Faciliter les achats en ligne et rassurer les e-commerçants

À l’instar de PayPal, largement utilisé par les e-commerçant, ou encore Google Pay, Revolut Pay se présente comme une méthode de paiement sûre et rapide. Les utilisateurs de la banque pourront y avoir accès sur les pages des produits, du panier et de la caisse de certains e-commerçant. Si le mot d’ordre reste la rapidité des paiements sans devoir sortir, le service se blinde aussi côté sécurité : les opérations seront validées par une authentification à deux facteurs comme Face ID ou à travers l’empreinte digitale. Aucun numéro de compte ou coordonnées bancaires n’est communiqué.

Pour vendre son service auprès des e-commerçants, Revolut avance l’argument du chiffre d’affaires. Une énorme partie est perdue à cause des clients qui abandonnent leur panier, le plus souvent à cause du processus de paiement en ligne, à la fois long et déroutant, ainsi que le choix limité de méthodes de paiement.

Revolut a aussi fait en sorte que la mise en place de sa plateforme de paiement soit facilitée pour les PME qui le souhaitent grâce aux plug-ins faciles à installer. Les grandes entreprises et les start-ups pourront disposer des plug-ins API et SDK simples à intégrer qui permettent aux entreprises d’être opérationnelles en quelques jours. À voir maintenant si la formule peut prendre, il y a actuellement un peu plus 15 millions de clients Revolut en Europe, dont 2 millions rien qu’en France.

