Revolut lance ce service bien pratique pour gérer sa comptabilité

BillPay, c’est le nouveau service de gestion de comptabilité pour les comptes Revolut Business. Toujours plus populaire auprès des particuliers et des entreprises, la banque en ligne profite de sa bonne dynamique pour développer de nouveaux produits.

Dans un communiqué de presse publié ce 4 septembre, la banque en ligne Revolut a annoncé un chiffre d’affaires annuel de 450 millions d’euros pour sa branche Business ainsi que le lancement d’un nouveau service à destination des entreprises.

BillPay, c’est son nom, est un outil qui accompagne les entrepreneurs dans leur comptabilité. Il leur fait notamment gagner du temps et de l’argent dans ces opérations ô combien nécessaires.

Une tenue de comptes simplifiée

Le lancement de BillPay coïncide avec le lancement de Revolut Business à Singapour. La néobanque devenue banque en ligne dans nos contrées revendique une clientèle de centaines de milliers d’entreprises dans 40 pays. Surtout, elle se targue d’intégrer 20 000 entreprises chaque mois dont 1 302 en France où elle se porte là aussi très bien.

C’est à ces entreprises que s’adresse Revolut BillPay. Grâce à cette nouveauté, gérer ses factures, effectuer des virements vers plus de 150 pays, contrôler ses dépenses et obtenir une supervision complète de ses opérations devient plus simple et plus rapide. BillPay est désormais intégré aux principaux logiciels de comptabilité professionnels tels que QuickBooks, Xero et FreeAgent.

Revolut ne compte pas s’arrêter là dans cette course aux nouveautés. Après avoir lancé les IBAN locaux et le Push-to-Card qui simplifie les paiements pour les entreprises, la banque en ligne britannique compte bien développer de nouveaux produits et services. Elle annonce notamment se pencher sur de nouveaux types de paiements et le lancement prochain d’un terminal de paiement spécialisé pour les grandes entreprises.

