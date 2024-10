Garmin corrige le principal souci de sa jolie montre destinée aux sportives

Après une Lily 2 pensée pour le fitness, la nouvelle Lily 2 Active de Garmin vient corriger l’une des principales lacunes du modèle précédent.

La Garmin Lily 2 Active // Source : Garmin

En début d’année, Garmin lançait une montre particulièrement intéressante à destination des sportives, la Garmin Lily 2.

Celle-ci intégrait un suivi de la santé et de l’activité physique, notamment avec mesure de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène dans le sang. Surtout, elle se distinguait par un design tout en finesse, avec un petit bracelet, des cornes déportées du boîtier et un écran LCD monochrome sur fond coloré pour un look tout en discrétion.

Cependant, la Garmin Lily 2 n’était pas sans défaut et le principal d’entre eux était indubitablement l’absence de puce GPS. Or, le GPS est particulièrement utile pour le suivi de certains sports comme la course à pied ou le cyclisme afin de connaître non seulement la distance précise parcourue, mais également l’allure en temps réel.

Une montre féminine avec suivi GPS intégré

Ce problème est désormais corrigé par une nouvelle version de la Garmin Lily 2, baptisée Garmin Lily 2 Active.

Présentée ce mercredi, cette nouvelle montre de sport reprend les codes de design de la première Lily 2 — sans les cornes déportées — mais en ajoutant une puce GPS intégrée. Il s’agit ici d’une puce multi-GNSS simple fréquence, mais qui permettra de se passer du smartphone pour les entraînements.

La Garmin Lily 2 La Garmin Lily 2 Active

Un peu plus large que la Lily 2 standard, la nouvelle Lily 2 Active propose par ailleurs un format de 38 x 38 x 11 mm et un poids de 29 grammes. De quoi intégrer une plus grande batterie pour une autonomie jusqu’à 9 jours en mode classique et 9 heures en suivi GPS.

Prix et disponibilité de la Garmin Lily 2 Active

La nouvelle Garmin Lily 2 Active est d’ores et déjà disponible en trois coloris : doré, argent ou vert. Elle est affichée en France au prix de 349,99 euros, contre 279,99 euros pour la Garmin Lily 2 originelle.