Garmin a dévoilé cette future montre en image, sans que personne ne s’en rende compte

Il y a deux mois, au moment de la présentation de sa nouvelle montre militaire Garmin Tactix 8, la marque américaine avait également montré un autre modèle, la Garmin Instinct 3 Tactical. Une montre qui n’a toujours pas été officiellement présentée.

La Garmin Instinct 2 Tactical Solar édition Sapeurs-pompiers de Paris // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Dans le domaine des montres connectées, Garmin en propose pour tous les loisirs et toutes les activités. Outre ses montres de sport outdoor généralistes, la marque propose des modèles dédiés aux golfeurs, aux plongeurs ou même aux militaires.

Plus précisément, ce sont deux gammes qui se destinent à un usage tactique. D’abord, on retrouve la gamme Garmin Tactix avec écran Amoled dont le dernier modèle en date, la Garmin Tactix 8, a été présenté en février dernier. Ensuite, on retrouve les éditions « Tactical » des montres Garmin Instinct.

Des visuels partagés par Garmin

Officiellement, le dernier modèle en date, la Garmin Instinct 2 Solar Tactical Edition, a été lancé en février 2022. Seulement, de nombreux indices suggèrent une troisième version en approche, à commencer par une image partagée par le constructeur lui-même.

En effet, comme le rapporte le site Gadgets & Wearables, Garmin a publié en février, sur son site vietnamien, une image d’une future montre Instinct en édition Tactical. Ce visuel était utilisé par la marque à l’occasion du lancement de la Tactix 8, afin de comparer les deux montres à usage militaire de la marque.

On peut y voir une montre dotée d’un écran Amoled, à l’instar de la nouvelle Garmin Instinct 3 Amoled, lancée en janvier dernier. L’appartenance de la toquante à la gamme Instinct est paqr ailleurs reconnaissable non seulement au cadran utilisé, mais aussi aux larges bordures de la montre pour la rendre plus résistante. Surtout, en dessous de l’écran, au niveau du rehaut, on peut deviner une mention écrite en noir sur fond gris clair.

Une Garmin Instinct 3 Tactical à écran Amoled

D’autres visuels, repris par plusieurs sites Internet en février à l’annonce de la Tactix 8 — et sans doute partagés par l’équipe de communication de Garmin — permettent de voir cette annotation de manière plus précise : « Tactical ».

La Garmin Tactix 8 et la Garmin Instinct 3 Tactical // Source : Garmin

Ce n’est pas la première fois que la communication de Garmin s’enraye. En effet, avant même la présentation de la Tactix 8, la branche indonésienne de Garmin avait publié, sur Instagram, une image d’une Instinct 3 Tactical, cette fois avec écran MIP.

De quoi suggérer que la firme prépare désormais depuis plusieurs mois le lancement de la montre et qu’il aurait été repoussé afin de laisser la place à d’autres modèles. Entre temps, rappelons que le spécialiste des montres de sport a dévoilé sa Garmin Vivoactive 6.