Garmin lance deux montres de sport aux couleurs des sapeurs-pompiers de Paris

Garmin a présenté des éditions limitées de sa Tactix Amoled et de son Instinct 2 Tactical Solar, aux couleurs des sapeurs-pompiers de Paris.

En 2018, Garmin avait lanc√© une montre connect√©e en √©dition sp√©ciale avec le RAID, la Garmin Tactix Charlie Edition Limit√©e. Plus de cinq ans plus tard, le constructeur de montres de sport r√©cidive avec une autre force d’intervention fran√ßaise, la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris. Ce jeudi, Garin a en effet d√©voil√© deux √©ditions limit√©es aux couleurs des soldats du feu parisien pour sa Garmin Instinct¬†2 Tactical Solar et pour sa Garmin Tactix¬†7 Amoled.

Deux montres aux couleurs des sapeurs-pompiers de Paris

Globalement, ces deux nouvelles montres reprennent des caract√©ristiques identiques √† celles des montres classiques. Pour l’Instinct 2¬†Tactical Solar, on va ainsi retrouver un √©cran MIP monochrome tandis que la Garmin Tactix¬†7 Amoled profite d’un affichage Amoled avec toutes les fonctions militaires d√©di√©es √† cette gamme de montres Garmin, bas√©e sur l’Epix Pro (Gen 2).

La Garmin Tactix édition Sapeurs-pompiers de Paris // Source : Geoffroy Husson РFrandroid La Garmin Tactix édition Sapeurs-pompiers de Paris // Source : Geoffroy Husson РFrandroid

N√©anmoins, Garmin assure avoir collabor√© avec la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris pour proposer quelques √©l√©ments sp√©cifiques √† ces √©ditions sp√©ciales. C’est par exemple le cas des cadrans virtuels, aux couleurs des soldats du feu, qui seront exclusifs √† ces deux montres et ne seront pas propos√©s au t√©l√©chargement sur Garmin Connect IQ. Par ailleurs, la Garmin Tactix¬†7 Amoled en √©dition sp√©ciale est fournie avec un bracelet rouge s√©rigraphi√© avec une mention des sapeurs-pompiers de Paris. La montre est par ailleurs fournie avec une m√©daille en m√©tal.

Du c√īt√© de la Garmin Instinct¬†2 Tactical Solar, en plus du cadran sp√©cifique, on va retrouver des passants bleu, blanc et rouge, marqu√©s eux aussi des couleurs de la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris avec sa date de cr√©ation en 1811.

Concernant les bo√ģtiers et les fonctionnalit√©s en eux-m√™mes, ce sont ici les m√™mes mod√®les qui sont propos√©s pour ces √©ditions sp√©ciales et pour les versions classiques disponibles dans le commerce.

Prix et disponibilité des montres Garmin en édition limitée

Garmin indique que 213¬†mod√®les de la Garmin Tactix seront disponibles √† la vente — r√©f√©rence √† l’anniversaire de l’unit√© — aux c√īt√©s de 1811¬†versions de l’Instinct Solar¬†2 Tactical Solar. Les sapeurs-pompiers de Paris pourront par ailleurs les acheter avant le grand public, √† un tarif pr√©f√©rentiel.

Par la suite, les deux montres seront disponibles pour tous les acheteurs √† partir du 15¬†juillet prochain, √† 1299,99¬†euros pour la Tactix et 399,99 pour l’Instinct¬†2.