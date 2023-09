Tactix 7 Amoled : loin du fitness, Garmin lance une montre connectée à usage militaire

Garmin propose depuis quelques temps une gamme de montres à usage militaire. La dernière version passe cette fois à l'Amoled.

En parallèle de ses montres connectées orientées vers la course à pied, le fitness ou le trail, Garmin propose également plusieurs modèles qui se destinent à des usages bien particuliers. C’est le cas notamment de la gamme Garmin Tactix, orientée vers des usages militaires. Alors que la gamme Tactix 7 lancée l’an dernier se cantonnait à des écrans MIP transflectif, Garmin vient d’annoncer une nouvelle version à écran Amoled.

Traditionnellement, les montres Tactix de Garmin sont des montres basées sur les modèles haut de gamme Fenix, à écran MIP, mais davantage renforcées et avec quelques fonctions supplémentaires. Depuis quelques années, Garmin avait déjà décliné ses montres Fenix — à écran MIP — en modèles Epix — à écran Amoled. Ce n’était donc qu’une question de temps avant que les versions militaires Tactix passent à leur tour à l’Amoled. C’est désormais chose faite avec la nouvelle Garmin Tactix 7 Amoled Edition.

Concrètement, cette montre reprend en grande partie le format et les caractéristiques de la Garmin Epix Pro Gen 2 Saphir en version 51 mm. On retrouve ainsi une lampe torche, mais également un écran Oled 1,4 pouce de 454 x 454 pixels avec protection en verre saphir. Du côté du boîtier, la montre est composée d’un polymère renforcé de fibres et d’un fond de boîtier en titane.

Des fonctions pensées pour un usage militaire

L’autonomie est identique, tout comme les fonctions de sport et de santé. On retrouve logiquement le cardiofréquencemètre et le suivi GPS les plus à jour de chez Garmin, mais également quelques fonctions supplémentaires. C’est le cas notamment de l’intégration d’un mode furtif ou d’un arrêt d’urgence, destinés à une utilisation durant des opérations. On va également retrouver quelques fonctions spécifiques aux avions comme une base de données mondiale d’aéroports, la gestion de plusieurs fuseaux horaires ou un oxymètre de pouls en vol.

La Garmin Tactix 7 Amoled Edition a beau être destinée avant tout aux militaires, elle est cependant accessible à tout un chacun. Il faudra cependant débourser un prix conséquent de 1399,99 euros, contre 1149,99 euros pour la Fenix Epix Pro Gen 2 Saphir en version 51 mm.



Pour aller plus loin

Montres connectées Garmin : quel modèle de smartwatch choisir en 2023 ?