Les iPhone 16 se démarquent au moins par cette différence essentielle

Un régulateur brésilien apporte une information intéressante sur les batteries des iPhone 16 : leur capacité.

Batterie de l’iPhone 16 // Source : Apple

C’est une marotte d’Apple. Le constructeur américain ne communique jamais la capacité des batteries de ses appareils. Il préfère annoncer un temps d’utilisation ou une comparaison avec la génération précédente.

C’est bien sûr le cas des iPhone 16, mais grâce au régulateur brésilien Anatel, on a aujourd’hui l’information brute sur toute la gamme.

Une franche progression

Et Apple n’a pas à avoir honte, car il a bien rehaussé le volume de la batterie sur toute sa gamme. La plus belle progression s’inscrit sur le modèle iPhone 16 Pro avec +9,40% de capacité en plus. Mais au minimum, on enregistre +6% d’augmentation sur le Pro Max.

iPhone 15 iPhone 16 iPhone 3 349 mAh 3 561 mAh iPhone Plus 4 383 mAh 4 674 mAh iPhone Pro 3 274 mAh 3 582 mAh iPhone Pro Max 4 422 mAh 4 685 mAh Évolution des capacités de batterie entre iphone 15 et iPhone 16

Côté Apple, on indique des valeurs horaires se rapprochant plus du cas d’usage. Et selon son tableau, on a une belle augmentation théorique entre la série 15 et la série 16, la plus forte étant observée sur les iPhone 16 Pro avec 4h en plus en lecture vidéo.

iPhone 15 iPhone 16 iPhone 20 heures 22 heures iPhone Plus 26 heures 27 heures iPhone Pro 23 heures 27 heures iPhone Pro Max 29 heures 33 heures Évolution de l’autonomie entre iPhone 15 et iPhone 16

Il nous faudra attendre nos propres tests d’autonomie pour valider cette progression. Mais une chose est sûre, c’est que la charge filaire a sensiblement été améliorée. Les données de certifications évoquent une charge rapide montant jusqu’à 45 Watts, donnée absente des fiches techniques d’Apple. En sans-fil, c’est 7,5 Watts en Qi, 15 Watts en Qi 2 et 25 Watts en MagSafe.