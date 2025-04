Le futur MacBook Pro ne sera plus le même : 3 innovations à attendre en 2026

Apple mijote une refonte majeure de son ordinateur portable phare pour 2026. Au menu : un écran révolutionnaire, un design affiné et une puce surpuissante. De quoi faire saliver les plus exigeants des utilisateurs Mac.

Source : Brice Zerouk pour Frandroid

Apple s’apprête à donner un coup de jeune à son MacBook Pro. Selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, qui est toujours très bien informé, une refonte complète du célèbre ordinateur portable est prévue pour 2026. Cette mise à jour promet d’apporter des changements significatifs, tant sur le plan esthétique que technologique.

Cette nouvelle génération de MacBook Pro devrait être un véritable bond en avant pour la gamme, avec trois améliorations notables qui ont de quoi susciter l’enthousiasme des fans de la marque à la pomme.

Un écran OLED pour une expérience visuelle inédite

La première grande nouveauté concerne l’écran. Apple devrait enfin franchir le pas de la technologie OLED pour ses MacBook Pro, après l’avoir introduite sur l’iPad Pro en 2024. Ce changement promet d’offrir une qualité d’affichage supérieure, avec des contrastes plus prononcés, des couleurs plus vives et une luminosité accrue.

Selon le site TheElec, Apple opterait pour la technologie « Tandem OLED », déjà utilisée sur l’iPad Pro. Cette technologie, qui superpose deux couches RGB, permettrait d’augmenter la luminosité et la longévité de l’écran. De plus, la célèbre encoche pourrait disparaître au profit d’un simple trou pour la caméra, de quoi offrir une surface d’affichage plus épurée.

Un design plus fin et élégant

La deuxième évolution majeure concerne le design. Apple travaillerait sur une nouvelle conception plus fine pour son MacBook Pro 2026. Bien que les détails précis sur les changements esthétiques ne soient pas encore connus, cette réduction d’épaisseur laisse présager un appareil encore plus portable et élégant.

La puce M6 : un bond en avant technologique

Enfin, cette refonte s’accompagnera de l’introduction de la puce M6, qui devrait marquer un nouveau palier en termes de performances. Gravée en 2 nanomètres, cette nouvelle génération de processeurs Apple Silicon promet des gains significatifs en termes de puissance et d’efficacité énergétique.

Les MacBook Pro 2026 devraient être disponibles en versions 14 et 16 pouces, avec différentes déclinaisons de la puce M6 (M6, M6 Pro et M6 Max) pour répondre aux besoins variés des utilisateurs.

Pour rappel, bien que ces améliorations soient prometteuses, il convient de noter que leur développement a pris plus de temps que prévu. Initialement espérée pour 2025, cette refonte a été repoussée à 2026 en raison de difficultés liées à la technologie d’affichage.