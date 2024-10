La recharge sans fil arrive enfin chez Tesla, la preuve avec cette vidéo

Tesla vient tout juste de publier une vidéo annonçant l’arrivée de la recharge sans fil pour ses voitures électriques. Annoncée depuis longtemps, cette technologie devrait arriver sur son taxi autonome, le Robotaxi, mais d’autres modèles pourraient aussi y être éligibles.

Tesla Robotaxi // Source : Tesla

Recharger sa voiture électrique est devenu de plus en plus facile au fil des années. Finie la galère de devoir trouver une borne, puisque ces dernières sont aujourd’hui très nombreuses, notamment en France. Mais ce n’est pas tout, car les constructeurs continuent de travailler pour faciliter encore plus la vie des conducteurs.

Une nouvelle technologie en approche

On pense bien évidemment aux bornes toujours plus puissantes, comme celles de Huawei qui atteignent les 600 kW en Chine, mais pas que. En effet, pour remplir la batterie d’une voiture électrique, il est aujourd’hui indispensable d’avoir un câble et de le brancher, ce qui peut ne pas être pratique. Notamment pour les personnes à mobilité réduite, sans parler de la difficulté lorsque tout est emmêlé ou simplement qu’il pleut. La solution peut alors résider dans le développement de la recharge par induction, qui s’accélère au fil des années.

Celle-ci intéresse d’ailleurs tout particulièrement Tesla, qui avait confirmé qu’elle travaillait sur cette technologie dès l’an dernier. Si la firme avait racheté l’entreprise spécialisée dans le domaine, Wiferion, mais l’avait rapidement revendue, cela ne signifiait pas qu’elle avait jeté l’éponge, bien au contraire. Car voilà désormais que le constructeur américain, qui vient de révéler son Robotaxi autonome, vient aussi de publier une vidéo très intéressante sur son compte X (anciennement Twitter). Celle-ci nous montre son nouveau système de charge en action.

Robotaxi wireless charging



No hands required pic.twitter.com/XL746DkGhb — Tesla (@Tesla) October 18, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

On y voit une voiture, qui n’est autre que le nouveau Robotaxi, se garer sur un petit module posé au sol. Il s’agit tout simplement de la borne de recharge par induction, qui est chargée de transmettre l’électricité au véhicule, préalablement équipé d’un récepteur installé en dessous. Dans la suite de la vidéo, on nous montre ensuite l’écran central qui affiche un visuel inédit, illustrant le système de charge sans fil et qui indique le niveau de remplissage de la batterie ainsi que le temps restant.

De quoi nous prouver que la recharge par induction est très simple d’utilisation, ce qui est d’ailleurs l’un des principaux arguments en faveur de cette technologie. Mais pour l’heure, on ne sait pas encore si tous les véhicules de la gamme y seront compatibles. La seule chose qui est sûre, c’est que ce sera le cas du Robotaxi, pour une raison très simple. La voiture sera entièrement autonome, et il faut donc une solution pour qu’elle puisse se recharger sans intervention humaine.

Des avantages et des questions

Comme le soulignent les journalistes du site Numerama, le constructeur basé au Texas ne veut pas embaucher du personnel pour s’occuper de brancher les voitures sans conducteur. Et pour l’heure, l’idée de faire appel à des robots ne devrait pas être pour tout de suite, car cela coûterait très cher. Mais la recharge par induction risque-t-elle de faire de l’ombre au réseau de Superchargeurs, qui continue de se développer en parallèle à travers le monde ?

Charge par induction du Tesla Robotaxi // Source : Tesla

En fait, il semblerait que ce système développé en interne par Tesla se destinera uniquement à la recharge lente. Car comme le montre la vidéo, la puissance paraît limitée à 25 kW, ce qui n’a rien à voir avec les 250 kW des bornes publiques rapides. Mais il y a un souci de taille, car le Robotaxi ne semble pas être doté de prise pour brancher un câble standard. Il faudra donc déployer un réseau entier de bornes par induction, ce qui risque de demander un investissement considérable.

La question du rendement se pose aussi, notamment en conditions réelles – les rendements de 95 % obtenus en laboratoire sont-ils atteignables dans nos rues et garages ? Tesla reste muet sur le sujet.

Charge par induction du Tesla Robotaxi // Source : Tesla

Espérons que cela ne risque pas de plomber les ventes de ce nouveau véhicule pourtant très prometteur, qui ne sera pas le seul à proposer ce mode de charge. Ce sera aussi le cas du Cybertruck, puisque certains conducteurs ont remarqué la mention de « connecteurs dédiés à la charge à induction » dans le manuel d’utilisation. Mais aucune déclaration n’a été faite par Elon Musk à ce sujet.