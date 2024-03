Recharger sa Tesla deviendra bientôt encore plus simple avec cette technologie

Le nouveau Tesla Cybertruck sera le premier modèle de la marque américaine à pouvoir se recharger sans fil. Le pick-up électrique serait en effet compatible avec la charge à induction développée par le constructeur.

Aujourd’hui, la recharge des voitures électriques reste encore un sujet très important pour les automobilistes. Ils sont encore nombreux à avoir peur de tomber en panne et de manquer d’autonomie, et ce alors que les bornes sont de plus en plus nombreuses.

Une nouvelle fonction de charge

Les constructeurs ne chôment donc pas et continuent de travailler à des solutions de charge encore plus rapides et pratiques. On pense par exemple à Nio qui a dévoilé une borne capable de délivrer jusqu’à 640 kW de puissance maximale. De quoi recharger une voiture en moins de 10 minutes.

Du côté de chez Tesla, on reste cantonné à 250 kW sur les Superchargeurs pour le moment. Ce qui peut paraître assez peu, notamment face aux 350 kW de Ionity et aux 360 kW de Lidl.

Cependant, la firme d’Elon Musk ne chôme pas pour autant. Elle est en train de développer une toute autre solution de recharge, encore peu connue à l’heure actuelle. Il s’agit de la recharge sans fil, une technologie qui intéresse de plus en plus de constructeurs et que la marque propose déjà pour les smartphones depuis quelques années maintenant.

Il s’agit du Cybertruck, comme le confirme le site Electrek, qui relaie une trouvaille faite par des propriétaires de Tesla sur le net. Ces derniers ont en effet remarqué la mention de connecteurs dédiés à la charge à induction située sur le pack de batterie sur le manuel de leur pick-up électrique. Mais à vrai dire, ce n’est en fait pas une réelle surprise, puisque l’on savait que le véhicule serait doté de cette fonctionnalité.

Franz von Holzhausen, le designer de la marque avait confirmé cette information quelques mois plus tôt, lors d’une interview avec Jay Leno. Ce dernier indiquait que Tesla était en train de travailler sur la charge par induction, sans aucun détour. Ce qui contrastait avec la première mention de cette technologie, en mars 2023. À cette époque, une simple photo avait été montrée lors de l’Investor Day organisé par le constructeur.

Plusieurs avantages

Mais à ce moment-là, ce dernier n’avait pas été très bavard sur le sujet, ne donnant alors aucun détail sur ce teaser qui avait été très largement relayé dans le monde entier. Quelques mois plus tard, Tesla avait fait l’acquisition de la société allemande Wiferion, justement spécialisée dans la recharge sans fil. Mais seulement deux mois après, la firme américaine avait décidé de se séparer de la start-up et de la revendre. Néanmoins, elle a tout de même conservé une équipe d’ingénieurs.

Ce sont eux qui ont été chargés de réfléchir au développement du nouveau système de charge par induction de la marque. Ce dernier profitera donc au Cybertruck, mais on ne sait pas encore quelle puissance il sera en mesure de délivrer. Sachant que le pick-up embarque une grosse batterie d’environ 123 kWh, on espère que celle-ci sera conséquente.

Également étudiée par d’autres constructeurs comme Volvo ou Nissan, la recharge sans fil présente de nombreux avantages. Bien sûr, elle est plus pratique, car elle permet de se passer de câble, et elle prend moins de place, sans parler du fait qu’elle serait aussi plus fiable. Néanmoins, cette technologie serait également plus coûteuse qu’une simple wallbox à installer à domicile.

Lors du CES 2024, nous avons pu apercevoir la charge sans fil de Valeo, l’équipementier français. De quoi recharger une Volkswagen ID.4 avec une puissance de 7 à 11 kW, avec un excellent rendement, proche de 93 %.