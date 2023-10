Recharge par induction : Tesla vend déjà sa filiale spécialisée, mais garde le plus important

Tesla vient déjà de revendre la société spécialisée dans la recharge par induction qu’il avait acquise en août dernier. Mais le constructeur américain garde une idée derrière la tête.

Si Tesla n’avait jamais vraiment communiqué sur la recharge par induction, c’est un peu par surprise que le constructeur californien nous a cueillis en mars dernier à l’occasion de son Investor Day. Et même là, c’était à demi mot, et il fallait avoir l’œil : c’est sur une photo diffusée en fond que l’on pouvait voir l’arrière d’une Tesla Model S Plaid dans un garage. À côté de laquelle, une borne de recharge à domicile Tesla. Mais surtout, sous laquelle, une dalle ressemblant étrangement à un système de recharge par induction.

Il n’aura ensuite pas fallu attendre longtemps pour que la chose se précise puisqu’après des rumeurs en juin, c’est en août que la firme d’Elon Musk a confirmé l’achat d’une société allemande répondant au nom de Wiferion spécialisée dans la recharge sans fil. Voilà qui rendait la chose plus concrète. Oui, sauf qu’à peine deux mois après, voilà que Tesla s’est déjà séparé de la start-up en question… Enfin, pas de tout.

Wiferion part, les ingénieurs restent

Selon le média The Robot Report, l’entreprise d’origine allemande Wiferion a été revendue à une autre entreprise d’outre-Rhin, Puls Power, spécialisée dans l’alimentation électrique. Deux mois à peine après être passée aux mains de Tesla. D’ailleurs, il suffit d’aller sur le site de Plus Power pour en avoir la confirmation, et découvrir que Wiferion se transforme en une nouvelle unité commerciale baptisée Plus Wireless.

Si l’on ne connaissait pas les montants de l’acquisition de la start-up auprès de Tesla, l’aspect financier reste ici tout autant mystérieux pour ce nouveau changement de propriétaire.

En revanche, et c’est plus étonnant, on apprend que Tesla ne s’est pas désintéressé de la charge à induction du jour au lendemain, et que ce n’est pas juste un mouvement d’humeur d’Elon Musk qui joue au Monopoly. Au contraire même, puisque Tesla en aurait profité pour conserver l’une des parties les plus importantes de l’entreprise : les cerveaux !

À quand des recharges sans fil chez Tesla ?

Il semblerait en effet que si Tesla s’est débarrassé de l’entité Wiferion en tant que telle, la marque ait décidé de conserver une partie du personnel. En l’occurrence l’équipe d’ingénieurs. Ce qui voudrait bel et bien dire que le constructeur n’aurait pas abandonné l’idée de la recharge sans fil, et continuerait à travailler dessus.

On peut imaginer que comme Wiferion était avant tout spécialisé dans la charge par induction pour les véhicules autonomes à guidage automatique, les robots mobiles et chariots de manutention, donc davantage un usage lié à l’industrie, Tesla s’est servi de ce dont il avait besoin pour appliquer ces solutions à l’automobile dans le futur.

Reste maintenant à se montrer patient en espérant qu’Elon Musk daigne annoncer quelque chose prochainement en ce sens et peut être voir un jour une borne de recharge par induction siglée Tesla, et tant qu’à faire, capable de recharger des voitures elles aussi marquées du « T ».