Tesla veut révolutionner la recharge des voitures électriques avec cette future solution

Tesla travaille depuis plusieurs mois au développement de la recharge sans fil par induction des voitures électriques. Mais rien rien de concret n'avait encore été dévoilé, il semblerait que la marque américaine ait fait un vrai pas en avant en rachetant une entreprise spécialisée dans le domaine.

Aujourd’hui, il faut avoir une borne de recharge et un câble pour pouvoir recharger sa voiture électrique. Si cela paraît tout à fait logique, les choses pourraient finir par changer un peu au cours des prochaines années. Et pour cause, de nombreuses entreprises travaillent actuellement au développement de la recharge sans fil .

Une nouvelle avancée

C’est par exemple le cas de Tesla, qui propose déjà cette technologie pour les smartphones, alors qu’elle a dévoilé en décembre dernier un socle de charge par induction pour ces derniers. Mais la firme d’Elon Musk, qui a très bien commencé l’année veut aller encore plus loin et proposer cette technologie aux propriétaires de voitures électriques de son catalogue. C’est en tout cas ce qu’elle a laissé entendre plus tôt dans l’année.

En mars dernier, le constructeur a organisé son Investor Day afin de faire plusieurs annonces sur sa stratégie a dévoilé une image intéressante. Celle-ci montrait une voiture de la marque en train de se charger via un système à induction. Si rien n’avait été précisément annoncé, la responsable du développement des infrastructures de recharge Rebecca Tinucci affirmait que « nous voulons donc également nous assurer que nous continuons à nous concentrer sur des expériences de charge incroyables« .

Celles-ci incluent donc sans doute cette solution de charge par induction à domicile, jusqu’alors jamais évoquée par la marque. Pourtant, il semblerait que celle-ci travaille déjà activement à son développement, et ce dans le plus grand secret. La firme américaine aurait même prévu de franchir une nouvelle étape. En effet, elle serait sur le point de faire l’acquisition de l’entreprise allemande Wiferion.

Basée à Fribourg, celle-ci est justement spécialisée dans la technologie de recharge par induction et se décrit comme un « fournisseur leader de systèmes d’alimentation sans fil automatiques« . L’entreprise a commencé à concevoir ses produits en 2015 et aurait déjà fourni des solutions de charge à plus de 100 entreprises depuis ses débuts.

Une solution pratique mais pas parfaite

Selon un article publié sur Business Insider, le registre du commerce allemand indique que « les actionnaires ont l’intention de vendre leurs parts dans l’entreprise à Tesla International BV au moyen d’un contrat d’achat« . Une information confirmée à demi-mot par deux des investisseurs de la start-up allemande, qui n’ont pas évoqué le nom de Tesla, se contentant d’affirmer qu’il s’agissait d’un « acheteur intéressant« .

Reste à savoir si cette acquisition aboutira bien sur quelque chose de concret, mais dans tous les cas, il faudra probablement prendre son mal en patience avant d’en savoir un peu plus. Par ailleurs, cette solution n’est pas dénuée de défauts tout de même, puisque la charge serait notamment moins rapide qu’avec un câble classique, ou aussi rapide, mais avec un rendement un peu moins bon, ce qui induirait une consommation supplémentaire. De plus, le coût d’installation est également plus élevé, car il faut également mettre en place un pad sous la voiture.

Ce qui n’empêche pas plusieurs constructeurs de croire à cette technologie, qui présente tout de même un intérêt assez limité par rapport à une charge conventionnelle. Par exemple, Volvo a testé cette alternative avec des XC40 en mars 2022, tandis que Nissan s’est associé à la London EV Company Limited pour des tests grandeur nature. Plus récemment, des chercheurs de l’Université de Chalmers, en Suède ont mis au point une solution de recharge sans fil délivrant jusqu’à 500 kW.

En mars, le préparateur ABT a également levé le voile sur son premier chargeur à induction, qui sera d’abord compatible avec la Volkswagen ID.4. De son côté, la société israélienne Electreon est en train de développer une technologie permettant de recharger sa voiture électrique en roulant.

