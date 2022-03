De la recharge sans fil pour voiture électrique ? Volvo teste déjà une technologie

Volvo est actuellement en train de tester une technologie innovante de recharge sans fil pour ses futurs modèles électriques.

La voiture électrique possède de nombreux atouts, notamment en termes de confort de conduite et d’économies de carburant. Néanmoins, ceux qui en possèdent une et roulent avec au quotidien peuvent en témoigner, la recharge et le réseau d’infrastructure restent encore l’un des points noirs de ce type de motorisation — sauf pour les propriétaires de Tesla, qui profite d’un parc relativement dense.

Que le propriétaire de voiture électrique qui n’a jamais rêvé de charger sa voiture sans fil, comme un téléphone sur un chargeur à induction nous jette la première pierre. Car il faut avouer qu’il n’est pas toujours évident de s’y retrouver parmi les câbles souvent emmêlés dans le coffre, et qu’il n’est jamais agréable de se débattre avec sous la pluie ou en plein hiver.

Un test grandeur nature

Il se pourrait toutefois que tout cela soit bientôt de l’histoire ancienne, grâce à Volvo. En effet, la marque suédoise est actuellement en train de tester un système inédit de recharge sans fil pour ses futurs modèles électriques. Pour cela, elle fournira pendant trois ans une flotte de XC40 Recharge zéro-émission à Cabonline, le principal exploitant de taxis en Suède. Les chauffeurs pourront alors expérimenter la recharge sans fil dans des stations situées à Göteborg.

Une expérience grandeur nature pour la firme scandinave, qui s’inscrit dans le cadre d’une initiative stratégique baptisée Gothenburg Green City Zone. Celle-ci consiste alors à utiliser certaines zones de la ville natale de Volvo à des fins de tests, dans le but de développer des technologies durables pour les futurs modèles de la marque dans les prochaines années.

Une recharge rapide

Le principe de cette recharge sans fil est simple. Une plaque de recharge est intégrée dans la rue, reliée à une borne. Le véhicule électrique n’a qu’à se stationner dessus pour que la charge débute, sans que le conducteur n’ait à sortir. Pour bien se positionner, ce dernier pourra alors s’aider du système de caméra 360°, afin d’être bien installé sur la place et ainsi profiter d’une recharge efficace.

Celle-ci affichera une puissance maximale de 40 kW pour le XC40, permettant de remplir la batterie quatre fois plus rapidement que sur un chargeur filaire de 11 kW. Volvo n’a pour l’heure pas encore communiqué sur la date à laquelle ces bornes seront accessibles au grand public.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.