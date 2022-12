La recharge sans fil de voitures électriques devient (presque) réalité

Les solutions de recharge innovantes se démocratisent au même rythme que la voiture électrique gagner en parts de marché, et parmi elles, il y a la recharge sans fil qui pourrait bientôt devenir réalité.

Recharger son smartphone par induction, c’est-à-dire sans système filaire, c’est désormais monnaie-courante dans l’industrie du téléphone. Pourtant, cette technologie ne s’est pas franchement encore démocratisée sur d’autres secteurs, même si elles pourraient avoir un vrai intérêt pour les appareils « mobiles ».

Et quoi de plus mobile qu’une voiture ? Avec l’avènement de la voiture électrique, nombreux sont les constructeurs à se pencher sur les problèmes liés à la recharge. La solution la plus répandue, c’est évidemment la recharge via une borne avec un fil reliant la voiture et l’infrastructure de recharge. Mais plusieurs entreprises, dont le chinois Nio, viennent de mettre en place un système d’échange de batterie en quelques minutes. Le principe ? Échanger automatiquement une batterie pratiquement vide contre une batterie pleine.

Des conditions bien spécifiques

La recharge par induction pourra très certainement jouer un rôle crucial pour l’avenir de la voiture électrique, mais sa coûteuse infrastructure pourrait être un frein à son développement. Pourtant, plusieurs sociétés explorent ce créneau, notamment en Angleterre, avec le projet « Wireless Charging of Electric Taxis » financé par le gouvernement britannique.

Dans une station de taxis à Nottingham, neuf taxis électriques et hybrides se rechargent désormais via des plaques à induction de 10 kW. Pour cette expérience, deux constructeurs ont répondu à l’appel : London EV Company Limited (LEVC), un constructeur britannique de véhicules électriques, et Nissan. Le constructeur japonais a mis à disposition quatre Dynamo EV et LEVC quatre modèles TX avec prolongateurs d’autonomie.

Les voitures sont équipées de récepteurs qui permettront d’être « reliés » à cinq émetteurs intégrés au sol directement dans la station de taxis près de la gare de Nottingham. Pour activer la recharge, les conducteurs auront simplement à aligner la voiture sur une zone définie à l’aide d’un écran intégré dans l’habitacle. La recharge par induction se lancera ensuite automatiquement.

Seulement 10 kW de puissance de charge

Le système permet la recharge simultanée de plusieurs véhicules. Les taxis pourront ainsi charger pendant qu’ils attendent des clients par exemple. Une première phase de test pilote a démontré que le système de recharge sans fil montrait une efficacité d’environ 90 %, mais avec une puissance de charge de seulement 10 kW.

Autrement dit, pour faire le plein via ce système sur un modèle dont la batterie fait 50 kWh, il faudra environ 5 heures, contre moins d’une heure en moyenne sur une borne rapide.

Est-ce que cette technologie sera amenée à se démocratiser à l’avenir ? Certainement, même si l’infrastructure est coûteuse. Pour cette expérience, le gouvernement britannique a déboursé la somme de 3,4 millions de livres sterling (approximativement 3,8 millions d’euros), avec les coûts de recherche et de développement, certes, mais dans tous les cas, si ce système doit être amené à se démocratiser, cela engendrera des dépenses sans précédent et bien supérieures au seul fait du développement de la voiture électrique d’une manière générale.

Cette technologie de recharge à induction sera certainement adaptée à des situations bien spécifiques, comme les taxis, par exemple, ou bien sur des places de stationnement, mais certainement pas directement sur nos routes.

