Et si charger une voiture électrique coûtait encore moins cher que ce que l'on imagine ? Les charges gratuites existent encore en ce début 2023, mais elles sont de plus en plus exceptionnelles. Faisons ensemble le point sur ces perles rares qui permettent de rouler sans payer.

Les voitures électriques sont sensiblement moins chères au quotidien que leurs homologues thermiques. En effet, avec un coût du kilowattheure à domicile situé autour de 0,174 euro, 100 kilomètres de voiture électrique reviennent souvent à moins de trois euros. Pour qu’un véhicule essence puisse rivaliser, il faut qu’il consomme moins de deux litres aux 100 kilomètres, ce qui est peine perdue.

En grands trajets, comme nous le mettons régulièrement en avant, la facture peut sévèrement augmenter à cause des prix de charge rapide qui sont bien plus élevés, jusqu’à quatre fois plus chers qu’à domicile. Et si nous vous disions qu’il existe des moyens de rouler en électrique pour encore moins cher, voire gratuitement ? Voyons ensemble ce qu’il en est.

La charge rapide est très couteuse

Traverser la France en voiture électrique n’est aujourd’hui pas très bon marché. En effet, en considérant une consommation moyenne sur autoroute à 20 kWh aux 100 kilomètres, le prix aux 100 kilomètres varie entre 12 et 15 euros selon les réseaux de charge utilisés. Nous avons d’ailleurs un dossier qui récapitule les principaux réseaux et leurs spécificités.

L’un des leaders du secteur, Ionity, propose par exemple aujourd’hui une recharge à 0,69 euro par kilowattheure. Pour remplir un véhicule électrique classique (Tesla Model Y Propulsion, Kia EV6 58 kWh ou encore Renault Mégane e-tech) de 10 à 80 %, cela coûte près de 30 euros au client. La même opération à la maison ne coûterait que 7 euros, soit moins du quart du prix.

Cette différence de prix énorme selon l’endroit où l’on charge est très spécifique à la mobilité électrique, et ne se retrouve pas dans des proportions comparables en véhicule thermique. Bien entendu, certaines stations essence sont plus onéreuses que d’autres, mais en aucun cas il y aura de l’essence trois à quatre fois plus cher à certains endroits.

Fort heureusement, cette charge rapide à coût très important n’est pas une fatalité, et surtout, elle reste très rare. L’écrasante majorité des utilisateurs de voiture électrique ont bel et bien un coût moyen aux 100 kilomètres inférieur à trois euros, grâce à beaucoup de charges à domicile, au travail où dans d’autres lieux potentiellement moins chers.

Charger gratuitement, un avantage qui tend à disparaître

Existe-t-il seulement des commerces, parkings ou autres lieux qui offrent des litres d’essence aux véhicules qui s’y garent ? C’est pourtant la réalité de la mobilité électrique encore en 2022, puisque de nombreuses enseignes utilisent des bornes de recharge gratuites pour inciter les clients à venir chez eux.

Bien entendu, cela n’est pas systématique, mais en tant que propriétaire de voiture électrique, il faut avouer qu’il est toujours intéressant de pouvoir remplir la batterie gratuitement. Certains centres commerciaux proposent quelques bornes de recharge gratuite, et bien qu’elles ne soient pas rapides, leur attrait est bien réel.

Il s’agit pour la plupart des cas de bornes de recharge en courant alternatif, à une puissance de 7, 11 ou 22 kW. Concrètement, cela signifie qu’en une heure de charge, vous récupérez de quoi parcourir entre 50 et 150 kilomètres. Pour des centres commerciaux où l’on passe aisément plusieurs heures, remplir intégralement sa batterie est fort probable.

Un électromobiliste qui effectue 1 000 kilomètres par mois, et qui charge ne serait-ce que deux fois dans le mois à une borne de recharge gratuite baisserait son coût aux 100 kilomètres de moitié ! En effet, avec une consommation de 20 kWh aux 100 kilomètres, il faut 200 kWh pour parcourir 1 000 kilomètres. Deux recharges de 50 kWh gratuites (soit 100 kWh) représentent bel et bien une économie de 50 %, passant le coût de 3,4 euros à 1,7 euros pour 100 kilomètres.

Le principal problème qui se pose est donc le suivant : comment identifier et utiliser intelligemment ces bornes de recharge gratuites, et où les trouver ?

Des exceptions qui continuent d’exister

Qu’on se le dise : n’imaginez pas voyager sur autoroute et atteindre une borne qui vous charge gratuitement. Ce cas de figure est pour ainsi dire inexistant, bien que dans de rares exceptions, il arrive qu’une borne Ionity d’une station soit ponctuellement gratuite. Lorsque cela est le cas, ce n’est que parce que cette dernière est défectueuse et charge lentement. Elle est d’ailleurs signalée comme telle sur l’application Ionity.

Ce qui est bien plus fréquent, ce sont les bornes de recharge gratuite sur des parkings de centre commerciaux. Les règles ne sont pas toujours les mêmes, mais il n’est pas rare de pouvoir se brancher « à l’œil » pour plusieurs heures. Parmi les bornes qui le permettent, nous retrouvons les chargeurs à destination de Tesla, qui sont implantés tout à côté de certains Superchargeurs, comme c’est le cas à côté de Troyes, Tours, ou bien à Sallanches.

En plus des multiples chargeurs rapides de Tesla se trouvent jusqu’à trois bornes de recharge lentes (les fameux Wall Connector de Tesla) avec câble attaché, ce qui fait que vous n’avez pas besoin de votre câble pour en profiter. Elles sont compatibles avec tous les véhicules électriques dotés d’une prise Type 2, et ne sont pour le moment pas payantes. C’est ce que fait par exemple la Dacia Spring en photo de une de l’article.

D’autres exploitants de bornes utilisent une stratégie différente, comme c’est le cas pour Driveco, qui laisse parfois les 30 premières minutes gratuites à certains endroits. Après cette période de grâce, les personnes en charge commencent à payer, mais il y a une astuce que certains utilisent pour ne pas avoir à payer. Il est possible de se débrancher après 29 minutes de charge, et de relancer une charge dans la foulée, mais cela implique de revenir à son véhicule fréquemment, ce qui est à la fois contraignant, et contraire à l’esprit de ces charges gratuites.

Une des manières les plus efficaces de trouver des emplacements de charge gratuite est d’utiliser l’excellente application Chargemap, où vous pourrez filtrer les bornes qui sont gratuites. Vous trouverez ainsi des supermarchés, centres commerciaux, parkings de ville ou encore des hôtels qui vous permettent de passer du temps en charge sans dépenser le moindre euro. N’hésitez pas à vérifier autour de vos lieux habituels de stationnement si des bornes sont disponibles gratuitement, car cela ne durera sans doute pas éternellement…

Le futur de la recharge sera globalement plus cher

Nul ne peut passer à côté de la crise énergétique qui touche en ce moment l’Europe, où les tarifs de l’électricité atteignent des niveaux records. Bien qu’un bouclier tarifaire visant à protéger les particuliers soit en place en France, il faut bien imaginer le futur de la mobilité électrique comme payant, à quelques très rares exceptions près.

Outre l’aspect purement financier lié à l’augmentation actuelle des prix de l’énergie, les charges gratuites augmentent le risque de multiplication des charges « opportunistes », pénalisant celles et ceux qui ont réellement besoin de se charger. En effet, qui refuserait de se voir offrir quelques dizaines de kilomètres d’autonomie supplémentaire, même sans que cela ne soit nécessaire ? S’il suffit de se garer à une place où une borne gratuite est disponible, beaucoup profiteront de cela.

Et c’est un comportement que nous remarquons au quotidien : lorsque les bornes sont payantes, il y a très peu d’abus, alors que lorsque les bornes sont gratuites, certains n’hésitent pas à y rester branchés plus que de raison. Les opérateurs des bornes l’ont bien en tête, et savent que les personnes ayant le plus besoin de se recharger seront prêtes à payer. Mais pour le moment, les quelques endroits qui continuent de proposer des charges gratuites sont une perle rare pour les électromobilistes.

