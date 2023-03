Voiture électrique : la recharge sans fil en 10 minutes est déjà prête

Une équipe de chercheurs de l'Université de Chalmers, en Suède, a mis au point un système de recharge par induction très prometteur pour les voitures électriques. Celui-ci délivre une puissance phénoménale (jusqu'à 500 kW) et ne nécessite aucun câble. De quoi recharger la batterie d'une voiture électrique sans câble, en quelques minutes seulement.

La recharge est aujourd’hui un enjeu de taille, alors que le marché de la voiture électrique se développe à vitesse grand V. Rien qu’en France, les ventes ont même dépassé celles des diesel l’an dernier, tandis que le nombre de bornes continue d’augmenter tout doucement. Ainsi, les voitures affichant une autonomie très haute ne sont pas forcément pertinentes.

Un système pratique

Désormais, les constructeurs et équipementiers travaillent surtout pour proposer des bornes plus puissantes, permettant aux automobilistes de recharger leur voiture plus rapidement. Cela va de pair avec le développement de la technologie 800 volts, qui équipe de nombreux modèles comme les Kia EV6 et autres Porsche Taycan. Mais une équipe de scientifiques planche actuellement sur une alternative.

Plusieurs chercheurs de l’Université de Chalmers, située en Suède, ont développé une solution de recharge plus pratique que les bornes classiques. Il s’agit d’un système de charge par induction (sans câble ni fil), capable de délivrer une puissance incroyable de 500 kW. Pour mémoire, les bornes les plus performances actuellement en service en France sont celles de Lidl, qui culminent à 360 kW.

Le constructeur chinois Nio, qui propose déjà ses stations d’échange de batteries a récemment lancé le déploiement de ses bornes capables de délivrer 500 kW en Chine pour recharger une voiture de 10 à 80 % en 12 minutes. On trouve aussi des bornes 600 kW chez le géant chinois Geely, pour faire tomber cette durée à 10 minutes.

La solution conçue par l’équipe du professeur Yujing Liu, en charge du département du génie électrique de Chalmers est la première du genre à offrir une si grande puissance, sans aucun câble. Un tour de force que l’on doit notamment à l’usage de semi-conducteurs en carbure de silicium.

Mais ce n’est pas tout. Car pour atteindre un tel résultat, le systèmefonctionne avec une fréquence de 80 kHz, contre 20 kHz pour les systèmes d’induction classiques actuellement développés. Or, plus la fréquence est haute, plus le dégagement de chaleur lors de la recharge augmente. Afin de compenser cela, les scientifiques utilisent des bobines composées de fils de Litz, composés de brins de cuivre isolés individuellement. Une solution qui n’existait pas quelques années plus tôt.

Une grande efficience

L’autre atout de ce système, c’est son excellent rendement. En effet, un dispositif classique de recharge à induction accuse des pertes pouvant aller jusqu’à 50 %. Ce qui siginfie que pour une quantité d’énergie consommée, la moitié seulement parvient à la voiture, le reste étant « perdu » en chaleur. Celui développé par l’Université de Chalmers ne perd que 1 à 2 % de l’énergie générée, selon le communiqué. Ce qui est évidemment négligeable. Mais ce n’est pas tout. Car la bonne surprise, c’est que cette technologie est si aboutie qu’elle pourrait bientôt être commercialisée.

Mais cela n’est cependant pas prévu. Yujing Liu admet en effet qu’elle n’est pas vraiment utile, alors qu’il affirme que brancher sa voiture électrique avec un câble ne prend pas beaucoup de temps. Les chercheurs devraient donc plutôt cibler un usage industriel avec cette solution, qui devrait également coûter plus cher qu’une simple borne classique.

D’autres entreprises et constructeurs travaillent également sur la solution de recharge par induction. C’est notamment le cas de Tesla, qui a laissé entrevoir son futur dispositif lors de son Investor Day le 1er mars dernier. En revanche, aucun détail n’a été révélé par le constructeur sur cette alternative, qui pourrait bientôt voir le jour.

Volvo a également testé cette technologie sur son XC40 Recharge en mars 2022, tandis que l’entreprise London EV Company Limited (LEVC) a noué un partenariat avec Nissan pour l’expérimenter. Mais pour l’heure, cette solution n’est pas encore proposée au grand public.

