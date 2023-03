Tesla montre la recharge sans fil des voitures électrique avec cette mystérieuse photo

Lors de son Investor Day, qui s'est tenu le 1er mars dernier, Tesla a multiplié les annonces, dont une qui était jusqu'alors passée un peu inapercue. La firme d'Elon Musk serait en train de travailler sur un système de recharge à induction, permettant de remplir la batterie de sa voiture électrique à domicile sans aucun câble.

Il y a quelques jours, le 1er mars plus précisement, Elon Musk organisait son très attendu Investor Day. Une grande conférence dans laquelle le dirigeant a fait de nombreuses annonces, dont celles relatives au Master Plan Part 3 et à la construction de sa Gigafactory au Mexique. Si deux mystérieux véhicules ont été évoqués, pas de trace en revanche de la Model 2 et de la Model 3 restylée.

Une technologie innovante

Pendant cet évènement, durant lequel l’homme d’affaires a également confirmé l’arrivée cette année du Tesla Cybertruck, plusieurs cadres de la marque ont pris la parole afin de parler des nouveautés propres à leurs différentes divisions. Parmi eux, Rebecca Tinucci, en charge du développement des infrastructures de recharge du constructeur désormais basé au Texas.

Durant cette présentation, cette ancienne étudiante à l’Université de Virginie est notamment revenue sur les efforts de Tesla pour rendre la charge en courant continu et alternatif accessible partout. L’occasion de connaître les coûts de déploiement très bas des Superchargeurs par rapport aux concurrents, alors qu’il faut compter environ 40 000 dollars pour une station dans l’État de New-York, contre 170 000 dollars en moyenne pour ses rivaux.

Mais si ces données sont évidemment très intéressantes, ce n’était pas la plus grande surprise de cette annonce. Car celle-ci est arrivée un peu plus tard, comme l’explique le site Electrek. Avant de quitter la scène, Rebecca Tinucci a tenu à terminer sa présentation avec une dernière slide, « one more thing » comme le faisait Steve Jobs chez Apple. Tout en rappelant que « nous voulons donc également nous assurer que nous continuons à nous concentrer sur des expériences de charge incroyables« .

Si l’image montre avant tout le projet de Tesla Diner prévu en Californie et prenant la forme d’un restaurant américain vintage, c’est la 2ème partie qui nous intéresse le plus. Celle-ci montre en effet ce qui ressemble très fortement à un système de recharge par induction à domicile. Ce qui peut sembler étonnant, alors que le constructeur n’a jusqu’à présent jamais communiqué sur l’arrivée d’une telle solution.

Plusieurs obstacles

S’agit-il donc d’un teaser de la part de Tesla, qui donnera plus d’informations un peu plus tard sur cette technologie ? Tout porte à croire que oui. Mais il vaudra mieux prendre son mal en patience, car on sait que l’entreprise américaine, qui a battu un record de ventes en 2022 avec un million de voitures livrées à du mal avec les délais. On pense notamment au Cybertruck, dévoilé en 2019 pour une commercialisation prévue en 2021 et qui n’est toujours pas là.

D’autant plus que la firme va devoir faire face à de nombreuses difficultés pour développer sa solution de charge à induction à domicile. En effet, cette technologie, qui peut s’avérer très pratique grâce à l’absence de câbles encombrants, est moins efficace qu’une charge classique. Sans parler du coût d’installation, qui serait également très élevé, car il faut installer un pad de chargement au sol en plus d’une borne.

De nombreuses difficultés pour éviter simplement d’avoir à sortir quelques secondes pour brancher sa voiture. Est-ce vraiment pertinent ? Cependant, plusieurs entreprises planchent au développement de cette technologie, dont Volvo qui a effectué des tests grandeur nature en mars 2022 sur son XC40 Recharge. La société London EV Company Limited (LEVC) s’est également associé à Nissan pour expérimenter cette solution.

En 2015, Tesla avait également publié une vidéo montrant un inédit système de recharge prenant la forme d’un « robot-serpent » capable de se brancher de manière autonome à la voiture. Celle solution avait à nouveau fait parler d’elle en 2020, mais depuis, silence radio de la part de la marque. Celle-ci travaille actuellement au développement de ses Superchargeurs V4 ainsi que ses Megachargeurs conçus pour ravitailler le Tesla Semi.

