Du retard, encore du retard, toujours du retard : mais quand le Tesla Cybertruck va-t-il voir le jour ?

Révélé en 2019 et sans cesse retardé, le Tesla Cybertruck devrait finalement débuter sa production d'ici à la fin de l'année prochaine. Il devait initialement débarquer sur le marché en 2021.

C’est un feuilleton qui semble ne jamais vouloir se terminer. Maintes fois repoussé, le lancement du Tesla Cybertruck a une fois encore été décalé. Cette fois-ci sera t-elle la bonne ? Rien n’est moins sur, alors qu’Elon Musk ne cesse de reporter le lancement de la production de son pick-up électrique. Mais voilà que ce dernier nous donne à nouveau quelques nouvelles. De quoi permettre aux clients de patienter un peu, alors que plus d’un million de précommandes ont déjà été enregistrées, équivalent à plus de 80 milliards de dollars.

Lancement l’an prochain

L’agence de presse américaine Reuters a pu s’entretenir avec deux sources proche du dossier et ayant connaissance des plans de la marque. Et selon eux, la production du Cybertruck devrait débuter à la fin de l’année prochaine. Une déclaration qui n’a pas été commentée par Elon Musk, sans doute trop occupé à gérer le récent rachat de Twitter. Mais le patron avait déclaré qu’il travaillait à préparer l’usine texane d’Austin à accueillir le rival des Ford F-150 Lightning et Rivian R1T sur ses chaînes de production. En juillet dernier déjà, l’homme d’affaires confirmait que les livraisons débuteraient à partir du « milieu de l’année prochaine« . Une information déjà annoncée deux mois plus tôt, mais de manière plus informelle.

Si le dirigeant avait affirmé que « nous sommes dans le dernier tour de piste pour le Cybertruck« , il n’a cette fois-ci donné aucune raison officielle au report de son lancement. On sait toutefois que la firme avait été contrainte de mettre sur pause les commandes en mai dernier, en raison d’un allongement trop important des délais de livraison, causée notamment par la pénurie de semi-conducteurs.

L’utilitaire électrique avait même été retiré du configurateur français, et il semblerait qu’il n’ait pas été réintégré, à en croire le site de la marque. Pour rappel, le pick-up devait initialement voir le jour en 2021, avant d’être plusieurs fois repoussé. Tesla n’a de son côté fait aucun commentaire pour l’instant.

Un prix en hausse

Signe que la production du Tesla Cybertruck devrait bientôt débuter, la firme italienne IDRA Group, chargée de fournir la Giga Press permettant de mouler les pièces du pick-up a annoncé sur LinkedIn que celle-ci était prête à être expédiée. Celle-ci a déjà été utilisée pour produire le Model Y, permettant ainsi de réduire les coûts de fabrication. Mais cela ne devrait pas suffire à maintenir un prix très bas pour le nouvel arrivant dans la gamme, alors qu’Elon Musk a annoncé que le tarif du pick-up serait en hausse. Initialement donné pour 40 000 dollars, soit environ 40 400 euros, celui-ci devrait finalement être supérieur, sans qu’aucun détail supplémentaire ne soit donné. Pour rappel, son rival de chez Ford débute à partir de 40 000 dollars.

Au total, trois déclinaisons seront proposées, dont les spécificités techniques pourraient légèrement varier sur la version définitive par rapport à ce qui avait initialement annoncé. Le pick-up sera alors équipé d’un, deux ou trois moteurs, tandis que son autonomie variera entre 400 et 800 kilomètres.

Si toutes les caractéristiques n’ont pas encore été dévoilées, on sait que le véhicule devrait être doté d’une architecture 800 volts comme les Porsche Taycan et autres Kia EV6. Décrit comme « plus pratique qu’un Ford F-150 » et « plus sportif qu’une Porsche 911 », le pick-up pourra rouler en dehors des sentiers battus et sera doté du système de conduite semi-autonome Autopilot. En septembre dernier, Elon Musk annonçait qu’il serait également capable de traverser des lacs et des rivières.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.