Pourquoi le Robotaxi sera un véhicule indispensable pour l’avenir de Tesla ?

Présenté en grande pompe dans la nuit du 10 au 11 octobre prochain, le Robotaxi de Tesla devrait ouvrir la porte à une nouvelle ère pour le constructeur : celle de la robotique. Plus qu’un simple véhicule, le Robotaxi devrait devenir le chemin de fer de la marque pour les prochaines années, en allant bien au-delà de l’automobile au sens propre du terme.

L’attente monte pour la présentation du Robotaxi de Tesla, un événement qui promet de marquer un tournant pour la firme dirigée par Elon Musk. La présentation, prévue dans la nuit du 10 au 11 octobre, sera diffusée en streaming sur les chaînes X et YouTube de Tesla sous un titre évocateur : « We Robot ».

Ce titre reflète en quelque sorte l’ambition de Tesla de dépasser le simple cadre de la voiture électrique. Ce concept sera plus largement basé sur l’intelligence artificielle et les technologies de conduite automobile. Mais que signifie réellement cette évolution, et quelles en sont ses implications pour l’avenir de l’entreprise ?

Nous vous en avons déjà touché un mot dans un dossier dédié, mais l’avenir de Tesla semble de plus en plus se centrer sur la robotique.

Un changement stratégique en filigrane ?

Aux États-Unis, le premier marché de Tesla, la perception de la marque commence à évoluer. Elon Musk, avec ses déclarations controversées, et notamment son soutien à Donald Trump et sa gestion de X (anciennement Twitter), polarise l’opinion publique.

La concurrence sur le marché des véhicules électriques s’intensifie, avec une gamme de produits perçue comme vieillissante. En conséquence, la part de marché de Tesla est désormais tombée sous les 50 %. Rien de catastrophique, mais sans un renouvellement rapide de ses principaux produits, ou l’arrivée de nouveaux modèles, Tesla pourrait encore perdre des parts de marché à l’avenir, d’autant plus que, pendant ce temps, la concurrence s’affûte.

Face à ce ralentissement, Tesla pourrait se concentrer sur des domaines où elle possède encore un avantage compétitif majeur : l’intelligence artificielle et la conduite autonome. Ces technologies, essentielles pour des produits comme le Robotaxi ou le robot Optimus, pourraient ouvrir de nouvelles opportunités commerciales.

En se tournant vers les services de mobilité, Tesla pourrait générer des revenus récurrents, un marché en pleine expansion qui pourrait atteindre des centaines de milliards de dollars dans les dix prochaines années d’après les premières estimations. Une stratégie également mise en place avec le réseau de Superchargeurs de la marque qui s’ouvre à tous les constructeurs et qui devient une véritable manne financière pour l’entreprise après avoir été un puit sans fond.

Le Robotaxi : une révolution pour le transport ?

Elon Musk a déjà affirmé haut et fort que le Robotaxi pourrait révolutionner le transport en offrant « un service tellement abordable qu’il rendrait obsolète le transport public dans de nombreuses régions du monde ».

Avec cette nouvelle offre, Tesla pourrait non seulement changer la manière dont les personnes se déplacent, mais aussi solidifier son image de pionnier dans la technologie de conduite autonome avec le Full-Self Driving (FSD), un système longtemps retardé mais crucial pour l’avenir de la conduite autonome.

Un test décisif pour l’avenir de la technologie de conduite autonome ?

Le lancement du Robotaxi pourrait enfin démontrer la maturité technologique FSD, offrant à Tesla l’opportunité d’être la première à déployer une flotte de véhicules entièrement autonomes, sans volant ni pédales – même si Waymo a déjà commencé à le faire en Californie.

Cela représenterait une avancée considérable non seulement pour l’image de Tesla, mais aussi pour sa capacité à dominer le marché de la technologie de conduite autonome. Un succès dans ce domaine aurait des retombées positives massives pour l’entreprise, à la fois en termes de réputation et de ventes. Cela servirait aussi de locomotive pour les autres constructeurs qui travaillent aussi sur ces technologies.

L’arrivée du Robotaxi introduirait également un nouveau modèle d’utilisation des véhicules. Les propriétaires de Tesla pourraient potentiellement transformer leur véhicule en taxi autonome lorsqu’ils ne l’utilisent pas, générant ainsi un revenu supplémentaire, un peu à la manière de l’auto-partage, mais entre particuliers.

Par ailleurs, avec une flotte de véhicules électriques autonomes circulant en masse, Tesla collecterait d’énormes quantités de données, renforçant son avantage concurrentiel face aux autres constructeurs. Autant de données qu’ils pourront exploiter pour le développement de nouvelles technologies, où qu’ils pourraient revendre à prix d’or.

Relancer la machine économique ?

Le lancement du Robotaxi pourrait aussi redonner un coup de fouet aux actions Tesla. Alors que les investisseurs cherchent la prochaine « révolution technologique », la hype pour les voitures électriques semble s’essouffler.

Le Robotaxi, avec les opportunités qu’il offre, pourrait être perçu comme cette prochaine grande avancée, susceptible de générer les rendements tant attendus.

Elon Musk a d’ailleurs exprimé sa conviction que le cours de l’action Tesla pourrait grimper de façon exponentielle avec l’arrivée du Robotaxi sur le marché. De quoi attirer sans doute de nouveaux investisseurs et redonner un coup de boost à d’autres projets de la marque, notamment la fameuse Tesla Model 2, qui pourrait reposer sur les bases du Robotaxi et avec un prix à moins de 25 000 dollars.