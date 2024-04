La recharge par induction des voitures électriques arrive plus vite que prévu : mais à quoi ça sert ?

Totalement méconnu en Europe, le constructeur Arcfox travaille sur des solutions de charge rapides et sans fil très prometteuses. La firme prévoit aussi le lancement d'une voiture électrique capable de se recharger en seulement 15 minutes.

Les voitures électriques rencontrent un succès grandissant dans le monde entier, et notamment en Europe. Cependant, de nombreux points font encore parfois peur aux automobilistes, tels que le prix, l’autonomie ou encore la recharge.

Une solution de charge pratique

En effet, beaucoup de conducteurs sont encore réticents à l’idée d’acheter une voiture électrique, de peur de ne pas trouver de borne pour se recharger. Ce qui est pourtant de moins en moins vrai, car le nombre de stations ne cesse de grandir, notamment en France, où la barre des 100 000 a été dépassée depuis longtemps. En parallèle, les constructeurs font tout pour développer des solutions de charge plus rapide.

Sans parler des voitures électriques capables de remplir leur batterie en un temps record. On pense par exemple à la Xpeng G9, qui peut passer de 10 à 80 % en seulement 15 minutes, tandis que CATL développe une batterie permettant une charge en seulement 10 minutes comme par exemple sur la Zeekr 001 qui arrive en France. Mais avez-vous déjà entendu parler de Arcfox ? Si la réponse est négative, ce n’est pas surprenant car ce constructeur est encore méconnu en Europe.

Nous vous en avions déjà parlé l’an dernier, puisque la firme avait dévoilé sa Kaola, une voiture électrique conçue pour les jeunes parents. Et bonne nouvelle, elle pourrait arriver en Europe et même y construire ses autos, tout comme BYD et Chery. Mais ce n’est pas pour ça qu’elle fait l’actualité aujourd’hui, mais pour sa nouvelle innovation. Le site chinois ItHome nous indique que la firme, qui appartient au groupe BAIC, travaille sur une solution de charge très pratique.

Et pour cause, Arcfox est actuellement en train de développer la recharge sans fil par induction. Une technique qui commence tout doucement à faire son chemin, alors que même Tesla s’y met aussi. On se rappelle que la firme en avait parlé l’an dernier, et elle a récemment confirmé que le Cybertruck serait compatible avec cette solution.

Une charge ultra-rapide

Cette dernière, également étudiée par des constructeurs tels que Nissan et Volvo possède de nombreux avantages, puisqu’elle permet de se passer de câble de recharge. Ce qui fait gagner de la place dans le coffre, et qui permet aussi de ne pas avoir à sortir pour brancher sa voiture quand il pleut. Néanmoins, ce dispositif coûte plus cher qu’une wallbox et entraîne plus de pertes d’énergie. À moins qu’Arcfox s’inspire de la technologie de l’Université de Chalmers, qui ne pert que 1 à 2 % de l’énergie générée.

Pour l’heure, aucun détail n’a encore été annoncé par le constructeur asiatique, mais on sait que cette technologie devrait être proposée à partir de l’année prochaine (2025). L’idée est de permettre de recharger beaucoup plus facilement sa voiture électrique, en installant par exemple des pads de recharge sur toutes les places d’un parking. Le conducteur n’aurait ainsi pas à choisir une place spéciale pour les voitures électriques pour se recharger.

Mais ce n’est pas tout, car Arcfox annonce également qu’il va utiliser une solution conçue par Huawei afin d’offrir une recharge en seulement 15 minutes, sans donner plus de détails à ce sujet pour le moment. Plus tard, le constructeur lancera aussi une voiture électrique dont la batterie pourra être chargée à une puissance de 5C.

Ce qui signifie qu’elle pourra encaisser jusqu’à cinq fois sa capacité. Si cette dernière est affichée à 70 kWh, alors la puissance de charge pourra atteindre les 350 kW. Ainsi, il sera possible de récupérer 233 kilomètres en cinq minutes et 527 km en seulement un quart d’heure, le tout avec un prix sous les 200 000 yuans, soit 25 874 euros. Un tarif qui sera cependant plus élevé si elle arrive un jour en Europe.

Enfin, la firme a aussi dévoilé sa batterie Aurora, qui affiche une capacité de charge 5C et qui possède une architecture 800 volts. Cette dernière est conçue pour être particulièrement sûre et éviter tout risque d’embrasement, tandis qu’elle est résistante aux hautes températures.