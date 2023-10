Cette marque chinoise pourrait user d’une astucieuse méthode pour conserver le bonus écologique

Le groupe chinois BAIC va collaborer avec Hyundai pour produire les voitures de sa marque Arcfox. Un tour de passe-passe qui devrait lui permettre de faire une arrivée sereine en Europe, tout en profitant du bonus écologique français.

Jusque-là, il existait seulement deux critères à respecter pour qu’une voiture électrique soit éligible au bonus écologique de 5 000 euros. En effet, elle doit être située sous la barre des 47 000 euros et afficher un poids de moins de 2,4 tonnes. Mais cela va changer.

Des conditions plus strictes

Et pour cause, le gouvernement veut serrer la vis sur les aides et prévoit l’arrivée de nouvelles conditions plus strictes. Cela passera notamment par la création d’un barème qui se basera sur plusieurs critères environnementaux afin d’établir l’éligibilité d’un véhicule ou non. Parmi eux, la quantité de CO2 émise pendant la fabrication de la batterie ou encore le mix énergétique du pays où elle est produite.

Un total de 60 points sera nécessaire, mais attention, car le gouvernement a trouvé le moyen de bannir automatiquement toutes les voitures produites en Chine. Cela en modifiant le score alloué à chaque technologie de batterie et en désavantageant les packs LFP (lithium – fer – phosphate) produits en Chine. Résultat, les voitures venues de l’Empire du Milieu ne seront plus éligibles au bonus écologique l’an prochain.

Mais cela n’empêche pas les marques asiatiques de vouloir s’implanter en Europe, comme BYD qui maintient ses plans. Mais un autre constructeur pourrait également faire son arrivée sur le Vieux vontinent au cours des prochaines années. Il s’agit de Arcfox, qui fait partie du groupe BAIC et qui a dévoilé en début d’année une insolite voiture familiale baptisée Kaola, conçue pour les familles et les bébés.

Si elle n’a officiellement pas encore fait part de son intention d’être commercialisée en Europe, cela reste tout à fait envisageable. D’autant plus qu’elle pourrait profiter d’un bel avantage qui lui permettrait de rester éligible au bonus écologique au cours des prochaines années, là où les Dacia Spring et autres Tesla Model 3 n’y auraient plus le droit. Mais comment ?

Une fabrication européenne ?

En fait, il faut savoir que le groupe chinois BAIC est associé à Hyundai dans le cadre d’une co-entreprise à 50/50. Cette dernière permet au constructeur coréen de vendre des voitures sur le sol chinois, mais elle a aussi un intérêt pour la marque Arcfox. Comme l’indique le site Ked Global, cette dernière va profiter du savoir-faire de son partenaire pour fabriquer ses voitures.

Hyundai possède un site de production à Beijing, dont BAIC pourrait tirer parti. Ce qui lui permettrait de ne pas à avoir à investir dans la création de sa propre chaîne d’assemblage. Mais cette stratégie devrait aussi l’aider à faire son arrivée sur le sol européen. Car le constructeur coréen possède aussi une usine en République Tchèque, actuellement considéré comme l’un des plus avancées d’Europe.

Avec une conception réalisée en Europe, une voiture a plus de chance de gagner de points et de respecter les conditions du bonus écologique en France. Vous voyez où nous voulons en venir ? Il est en effet tout à fait possible qu’Arcfox utilise l’usine de Hyundai basée à Nosovice pour y assembler ses véhicules si un jour la marque souhaitait faire son arrivée chez nous. Ce qui n’est pas à exclure, alors que Nio et Xpeng le font aussi, de même que MG qui s’en sort très bien. Et ainsi, elle pourrait profiter de l’aide gouvernementale, sauf si l’État serre encore la vis.