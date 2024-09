Alors que Tesla accuse une baisse de sa part de marché en Chine, le patron de la firme a pris la parole à ce sujet. Ce dernier se défend, affirmant que son usine de Shanghai tourne bel et bien à plein régime.

Tesla Model 3 Performance // Source : Naël Fontaine – Frandroid

Si Tesla reste le numéro 1 des ventes de voitures électriques dans le monde devant BYD et Volkswagen, la situation est loin d’être idyllique pour le constructeur américain. Car depuis plusieurs mois, ses ventes sont en baisse partout dans le monde par rapport à 2023.

Une part de marché qui dégringole

Ainsi, le constructeur américain accuse une impressionnante chute en Europe, et si Elon Musk a promis que les choses allaient changer, la situation reste toujours très tendue chez nous. Mais le Vieux Continent n’est malheureusement pas le seul à être concerné par cette dégringolade alors que la Tesla Model Y n’est plus en tête des ventes de voitures électriques en France depuis le début de l’année. En Chine non plus, la situation est assez difficile pour la firme américaine, qui doit faire face à une concurrence grandissante.

Et pour cause, les spécialistes avaient prédit que Tesla serait fortement chahuté par les marques chinoises, et bien sûr, cela n’a pas loupé. Le site chinois AutoHome nous indique que la part de marché de la firme basée au Texas est passée de 9 % il y a un an à seulement 6,5 % au mois de juillet de cette année dans l’Empire du Milieu. Une situation évidemment très inquiétante pour le constructeur, en théorie. Mais ce dernier a pris la parole et ne semble pas s’alarmer.

Believing the news is silly. Our Shanghai factory is running at max capacity. — Elon Musk (@elonmusk) September 8, 2024

Sur X (anciennement Twitter), Elon Musk s’est récemment exprimé, répondant à un post sur les mauvais chiffres de la marque. Et ce dernier ne passe pas par quatre chemins pour défendre son entreprise, puisqu’il affirme que « croire à cette nouvelle est stupide. Notre Gigafactory de Shanghai fonctionne à sa pleine capacité ». Voilà qui est dit. Mais est-ce réellement vrai ? Pour rappel, l’usine chinoise est celle qui possède la plus grande cadence de production de toutes celles appartenant au constructeur.

Actuellement, ce site fabrique un exemplaire de la Model Y toutes les 30 secondes, permettant de faire mieux que Xiaomi avec sa SU7, qui demande 76 secondes. Environ 500 000 voitures sont produites chaque année, en comptant également la Tesla Model 3. Et globalement, il semble que l’usine tourne en effet très bien, d’après les chiffres communiqués par le site chinois. En août, cette dernière a vu 86 697 voitures sortir de ses chaînes d’assemblage.

Rien d’alarmant pour le moment

Un chiffre en hausse de 17 %, tandis que 68 000 véhicules ont été immatriculés directement en Chine au cours du mois d’août, soit une hausse de 37 %. Il s’agit d’un record pour les ventes nationales, alors que la Model Y domine toujours le marché des SUV avec 36 299 unités écoulés. La Model 3 a quant à elle été produite à 18 000 exemplaires le mois dernier, ce qui est plutôt positif.

On peut expliquer cette situation étrange par une hausse des ventes de voitures électriques en Chine depuis un an. Une hausse plus forte que celle des ventes de Tesla. Ce qui peut expliquer pourquoi la part de marché a pu baisser autant.

Tela continue à se développer dans l’Empire du Milieu, puisqu’elle va bientôt y déployer son FSD (full self-driving), comme en Europe.

De plus, le Robotaxi devrait choisir la Chine pour réaliser ses premiers tests. Autant dire que les choses ne sont pas si catastrophiques que cela, même si tout n’est pas rose non plus. Sans doute que l’arrivée de la Model Y Juniper devrait aider le constructeur à remonter la pente, puisque certains indiquent que celui-ci est entré dans le « cycle chinois ». De quoi s’agit-il ? Selon certains experts, il s’agit d’un phénomène dans lequel une entreprise étrangère s’implante en Chine, et voit ses technologies récupérées par les marques locales.

Tesla Model 3

Ces dernières s’approprient ces innovations et développent de nouvelles voitures abouties, puis prennent de plus en plus d’importance, au point de faire quitter leur marché aux constructeurs étrangers. Enfin, les constructeurs chinois se lancent ensuite à l’international afin d’investir tous les autres marchés mondiaux. Ce qui explique pourquoi de nombreuses firmes venues de l’Empire du Milieu sont désormais bien implantées en Europe, et notamment en France. Mais pour Elon Musk, Tesla ne serait pour l’heure pas concernée par ce problème.