On connaît désormais (presque) toutes les spécificités techniques de la nouvelle Tesla Model 3 restylée

Quelques jours après sa révélation officielle, la nouvelle Tesla Model 3 restylée ne nous avait pas encore tout dit. Mais voilà que l'on découvre de nouvelles informations techniques à son sujet, dont sa puissance ainsi que la capacité de ses batteries.

Dire qu’elle était attendue est un doux euphémisme. Car cela faisait déjà un petit bout de temps que les rumeurs allaient bon train concernant l’arrivée de cette Tesla Model 3 restylée, qui n’avait pas été évoquée lors de l’Investor Day en début d’année. Mais après avoir été aperçue en France quelques jours plus tôt, cette dernière fut officiellement révélée lors du salon de Munich.

Une autonomie en hausse

C’est d’ailleurs durant ce dernier que nous avions eu la chance de pouvoir monter à bord de cette nouvelle version. Lors de sa révélation, cette dernière avait donné de nombreuses informations à son sujet, notamment en ce qui concerne les évolutions notables par rapport à la précédente version. Parmi elles, une face avant plus moderne ainsi qu’un éclairage d’ambiance à l’intérieur et un nouvel écran tactile sur la console centrale pour les passagers arrière.

La firme annonçait aussi une augmentation de l’autonomie de la berline électrique, qui rivalisera avec la BYD Seal, entre autres. Cette dernière est en hausse de 12 % environ, grâce à quelques optimisations aérodynamiques, tandis que le Cx (coefficient de trainée) passe de 0,23 à 0,219. La berline peut parcourir entre 513 et 678 kilomètres selon le cycle WLTP. Et ce sans changer la batterie.

Mais le constructeur n’avait en fait pas donné beaucoup d’informations techniques sur sa nouvelle arrivante. Un oubli corrigé par le site chinois It Home, qui semble plutôt bien renseigné et qui est parvenu à obtenir quelques données supplémentaires grâce à l’homologation de la voiture en Chine. On le sait, deux versions seront proposées, alors que la variante Performance a disparu de la gamme, de manière sans doute temporaire.

La déclinaison Propulsion d’entrée de gamme embarque donc un seul moteur installé sur l’essieu arrière, qui revendique une puissance de 197 kW, soit l’équivalent de 267 chevaux pour un couple maximal de 340 Nm. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 6,1 secondes. La version Dual Motor ajoute comme son nom l’indique un second moteur à l’avant. Le tout développe une puissance totale de 331 kW, soit 450 chevaux pour 559 Nm de couple.

Capacité inchangée

Dans cette déclinaison, la berline réalise le 0 à 100 km/h en 4,4 secondes seulement. Reste désormais à connaître les spécificités de la version Performance, qui devrait bien revenir un jour dans le catalogue. À moins que Tesla nous prépare une version Plaid encore plus survoltée ? Le mystère reste encore entier pour le moment.

Comme évoqué plus haut, la capacité de la batterie ne semble pas avoir changé par rapport à la précédente génération, puisqu’elle resterait affichée à 60 et 78 kW selon la version. Mais il faudra attendre avant d’avoir la confirmation. Celle-ci fait-elle appelle aux nouvelles cellules 4680, offrant une plus grande densité et coûtant moins cher à produire ? Pour le moment, cela n’a pas encore été confirmé par le constructeur. Mais on en doute fortement, puisqu’elles sont notamment réservées au Cybertruck dans un premier temps et à quelques exemplaires de la Model Y fabriquée à Austin aux États-Unis.

Tesla pourrait encore distiller de nouvelles informations au cours des prochaines semaines. Il y a quelques jours, nous découvrions par exemple la présence d’une toute nouvelle caméra sur le pare-chocs avant de la berline, qui devrait profiter au système Tesla Vision. Celle-ci devrait notamment améliorer la vision à 360 degrés et l’assistance au stationnement, que nous avions déjà pu tester.

Mais ce n’est pas tout, puisque nous apprenions aussi que la voiture se dotait aussi pour la première fois d’un détecteur d’angles morts. Cependant, tout n’est pas parfait sur la berline, alors que l’on note entre autres la disparition des commodos et une hausse des prix. Ces derniers débutent en effet à partir de 42 490 euros. Reste à savoir si un restylage de la Model Y est aussi prévu…

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).