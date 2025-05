Voici la nouvelle arme de BYD pour inonder l’Europe

Le PDG de BYD vient d’annoncer un projet de centre de recherche et développement en Hongrie. Après les usines, voici une nouvelle preuve de l’appétence du géant chinois pour l’Europe.

BYD Sealion 7 // Source : Jean-Baptiste Passieux

C’est une réalité depuis déjà plusieurs mois : BYD ne veut plus se contenter du marché chinois pour vendre ses voitures électriques et hybrides, et l’Europe est dans son viseur.

Le géant chinois multiplie ainsi les appels du pied en notre direction. Après l’usine en construction en Hongrie, Reuters nous apprend que son PDG, Wang Chuanfu, a annoncé son intention d’y installer un centre de recherche et développement.

Au plus proche des attentes locales

Ce projet, d’après Wang Chuanfu, aura trois rôles. Celui de centre pour les ventes et l’après-vente, mais aussi celui de lieu pour tester et développer les versions européennes des BYD vendues en Chine. La marque espère pouvoir y créer 2 000 emplois.

BYD Atto 2 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

C’est peut-être ce dernier point qui est le plus intéressant. Les clients européens ont des attentes différentes des chinois, et certaines BYD ont déjà pu souffrir de prestations pas au niveau des exigences locales.

Une stratégie totale

BYD a déjà fait preuve de sa souplesse et de sa rapidité d’évolution : si l’usine hongroise en construction ne devait initialement produire que des voitures électriques, la réalité du marché européen a conduit la marque à revoir ses plans. Des voitures hybrides rechargeables sortiront ainsi des chaînes de l’usine.

En parallèle, des modèles spécifiques à l’Europe sont dans les cartons. BYD compte ainsi prochainement lancer sa Dolphin Surf, version « européanisée » de la petite Seagull, véritable carton en Chine.

BYD Seagull // Source : BYD

Quant au réseau de vente, notamment en Allemagne, il fait actuellement l’objet d’une restructuration totale pour mieux s’adapter. BYD a d’abord pensé l’Europe comme un marché homogène, s’est rendu compte de la complexité de la région, et s’adapte. Les premiers retours semblent prometteurs.

Chose étonnante, cette stratégie « penser local pour vendre local » s’applique également dans l’autre sens : Volkswagen a ainsi profité du récent Salon de Shanghai pour présenter sa stratégie de reconquête de la Chine, avec des voitures pensées par et pour ce marché bien particulier.