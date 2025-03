Boulanger baisse déjà le prix de ce récent vidéoprojecteur aussi petit qu’une canette

Avec sa taille comparable à celle d’une cannette, le Nebula Capsule Air est un vidéoprojecteur facile à transporter pour en profiter partout. Si ce dernier vous intéresse, sachez qu’en ce moment, il passe de 399 euros à 369 euros chez Boulanger.

Nebula Capsule Air // Source : site officiel

Réputé pour ses batteries et autres accessoires de recharge, Anker propose aussi des vidéoprojecteurs dans son catalogue. Le Nebula Capsule Air fait partie des dernières références présentée par la marque, et connaît déjà une baisse de prix chez Boulanger. Aussi facile à transporter qu’à installer, il est parfait pour improviser des soirées ciné entre amis ou en famille.

Le Nebula Capsule Air, c’est quoi ?

Un vidéoprojecteur aussi petit qu’une cannette

Une base pratique pour l’orienter sous plusieurs angles

Google TV est de la partie

De base à 399 euros, le vidéoprojecteur Nebula Capsule Air se négocie en ce moment en promotion à 369 euros chez Boulanger.

Une petite canette ou un vidéoprojecteur ?

Anker n’en est pas à son premier vidéoprojecteur, et sa gamme Nebula Caspule est connu pour son format ultra-compact. La marque va jusqu’à comparer son appareil à la taille d’une canette. Le modèle Air n’échappe à la comparaison et mesure 14 cm de haut pour 6,8 cm de diamètre. Aussi petit donc que les modèles Capsule 1 et du Capsule 3.

Le Capsule Air fait quelques concessions par rapport aux autres modèles, et affiche une image 720p à partir d’une source de lumière LED pour une luminosité de 150 Lumens jusqu’à 100 pouces. Autant dire que la qualité d’image sera moins agréable que sur un modèle Full HD. Pour préserver un minimum de qualité, il faudra s’assurer d’être dans une pièce totalement obscure et se limiter à une diagonale de 60 pouces. Côté son, comptez sur un système mono de 5W, compatible Dolby Audio.

Esthétiquement, il opte pour un aspect minimaliste pour rester dans l’idée de la discrétion et dispose d’une base pour ajuster l’angle du projecteur ou de le fixer au mur grâce à son crochet.

Des fonctionnalités pratiques et un OS complet

Pour offrir la meilleure expérience qu’il soit, le constructeur ajoute quelques fonctionnalités pour que le vidéoprojecteur s’adapte à son environnement. Il y a donc la correction automatique de l’image pour faciliter son installation, mais aussi la mise au point de l’image. Résultat : la netteté et le trapèze s’adaptent en quelques secondes.

Il plaît aussi pour le système d’exploitation qu’il embarque. Il est animé par Google TV. Un OS simple à appréhender avec une navigation fluide dans les menus et qui donne accès au catalogue du PlayStore et aux applications de SVod. D’ailleurs, Netflix est directement installé dessus. On y trouve même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Enfin, fonctionnant sur batterie, il est possible de l’utiliser pendant 2 heures. Si c’est un peu juste, il peut évidemment être utilisé branché au secteur pour un usage plus long, ou bien, vous pouvez acheter le trépied avec batterie intégrée pour étendre l’autonomie.

Si vous souhaitez comparer le Nebula Capsule Air avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs.

