Aussi compact qu’une canette et certifié Dolby Vision sous Google TV, deux vidéoprojecteurs étonnants

Présentés lors du dernier salon IFA 2024 à Berlin, les nouveaux vidéoprojecteurs Nebula Capsule Air et Cosmos 4K SE sont désormais disponibles. Aussi faciles à transporter qu’à installer, ils permettent de projeter des images en toute simplicité et en toutes circonstances. En voici tous les détails.

Nebula Capsule Air // Source : Nebula

La marque Nebula, filiale d’Anker, le spécialiste des batteries et autres accessoires de recharge, a profité du salon IFA 2024 pour annoncer la commercialisation de deux nouveaux modèles : le Capsule Air ultra compact et le Cosmos 4K SE, d’un gabarit nettement supérieur, tout comme ses prestations.

Le vidéoprojecteur Nebula Capsule Air est à peine plus grand qu’une canette (14 cm de haut pour 6,8 cm de diamètre) à l’image du Capsule 1 et du Capsule 3. Par rapport à ce dernier, il propose des caractéristiques légèrement inférieures. En effet, le Capsule Air affiche une image 720p à partir d’une source de lumière LED pour une luminosité revendiquée de 150 Lumens jusqu’à 100 pouces. Autant dire qu’il est préférable de l’utiliser dans une pièce totalement obscure et que 60 pouces seraient mieux pour préserver un minimum de qualité. Le taux de contraste annoncé est de 300:1, ce qui n’est pas énorme non plus.

Nebula Capsule Air // Source : Nebula Nebula Capsule Air // Source : Nebula

Comptez sur un système audio mono de 5W, pour dépanner et puisqu’il embarque une batterie, une autonomie de 2 heures maximum. Notez qu’il peut évidemment être utilisé branché au secteur pour un usage plus long. Le vidéoprojecteur est animé par Google TV avec son lot d’applications dont Netflix.

Nebula Capsule Air // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Il est livré avec une base qui permet de l’orienter selon différents angles permettant ainsi de l’installer dans plusieurs configurations. Sinon, la marque propose un autre accessoire en option. Il s’agit d’un trépied intégrant une batterie de secours afin d’augmenter son autonomie et permettant de l’incliner jusqu’à 90 degrés. Comptez sur un prix de 130 dollars pour le trépied vendu seul. La marque propose toutefois des packs avec le vidéoprojecteur et l’accessoire.

Nebula Capsule Air accessoires // Source : Nebula Nebula Capsule Air accessoires // Source : Nebula

Le vidéoprojecteur Nebula Capsule Air est disponible pour un prix de 350 dollars environ. Il est décliné en noir ou en blanc.

Cosmos 4K SE, tout aussi transportable mais d’un autre niveau

À côté, il y a le modèle Cosmos 4K SE d’un gabarit nettement supérieur et capable d’offrir une image Ultra HD qui est bien entendu simulée. Les prestations sont nettement plus évoluées que le Capsule Air. En effet, ce vidéoprojecteur utilise une double source de lumière : Laser et LED pour tenter de profiter du meilleur des deux. La marque annonce une luminosité de 1800 Lumens ANSI, ce qui peut autoriser son utilisation dans une pièce éclairée, même si le meilleur rendu sera dans une salle obscure.

Nebula Cosmo 4K SE // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Notez qu’il est arrivé à recevoir la certification Dolby Vision impliquant qu’il est capable de gérer dynamiquement les contenus HDR.

Nebula Cosmo 4K SE // Source : Nebula

En outre, il embarque des fonctions de correction automatique de l’image pour faciliter son installation, dont la possibilité de couper le faisceau lorsqu’on passe devant. La netteté et le trapèze s’adaptent en quelques secondes à la configuration et à la distance et l’inclinaison. Pour faciliter son transport, le vidéoprojecteur dispose d’une poignée sur sa partie supérieure. Il est animé par le système Google TV avec Netflix et les autres applications préinstallées ou à télécharger. Côté audio, il revendique une puissance de 30 watts avec deux haut-parleurs.

Nebula Cosmo 4K SE // Source : Nebula

Le vidéoprojecteur Nebula Cosmos 4K SE est disponible pour un prix de 1300 dollars.