Micro DJI Mic Mini : ce kit micro sans fil compact et performant s’affiche avec une remise de 30 €

Les micros sans fil sont les derniers accessoires en vogue pour les créateurs de contenu, que ce soit pour du podcast ou des contenus vidéos. Le kit DJI Mic Mini est sorti il y a quelques mois et se retrouve aujourd’hui en promotion sur AliExpress de 170 euros à 142 euros.

Pour les créateurs de contenus, qu’ils soient podcasteurs, youtubeurs, journaliste… la qualité audio des productions est le B-A BA du succès (en plus de la pertinence du contenu proposé). Le DJI Mic Mini est un système de microphone sans fil conçu pour capturer de l’audio avec qualité et un minimum d’encombrement, fait intéressant, aujourd’hui sur le site AliExpress le kit s’octroie une réduction de 30 euros.

Le DJI Mic Mini en trois points

Ultra-léger et performant

Puissante réduction de bruit

Un design photogénique

Au lieu de 170 euros, le DJI Mic Mini est aujourd’hui disponible en promotion à 140 euros sur AliExpress.

Une qualité audio impressionnante

Le DJI Mic Mini capte un son clair, naturel et riche dans les détails, grâce à des microphones intégrés et optimisés pour réduire les bruits ambiants. Le kit audio prend en charge l’enregistrement mono et stéréo. Ce qui offre une polyvalence appréciable pour divers scénarios d’utilisation, que ce soit des podcasts, des interviews ou du tournage en extérieur.

Côté connectivité, le récepteur RX du DJI Mic Mini se distingue par sa polyvalence et sa compatibilité étendue. Il peut être utilisé avec un large éventail d’appareils, y compris les appareils photo, les smartphones (iOS et Android) et les ordinateurs, grâce à ses ports USB-C, Lightning et Jack 3,5 mm.

L’appairage des émetteurs et du récepteur est instantané et automatique, garantissant une mise en route ultra-rapide sans nécessiter de réglages compliqués. Dès la sortie du boîtier, les modules se connectent entre eux, permettant aux créateurs de se concentrer immédiatement sur leur enregistrement.

Un beau design et une bonne autonomie

La force de ce DJI Mic Mini vient de son format réduit, le kit audio se glisse facilement dans un sac ou dans une poche, le rendant ainsi parfait pour les déplacements et les tournages mobiles. Chaque émetteur est doté d’un clip magnétique, permettant une fixation rapide et discrète sur un vêtement ou un accessoire.

Un autre point fort de kit audio de chez DJI, réside dans son autonomie. Chaque émetteur (il y en a deux dans le kit) propose jusqu’à 6 heures d’utilisation en continu, tandis que le boitier de recharge permet trois charges supplémentaires, si l’on fait le calcul l’autonomie peut porter jusqu’à 18 heures. Un atout idéal pour les tournages de longues durées.

Le DJI Mic Mini est une solution idéale pour ceux à la recherche d’un système de micro sans fil, fiable, compact et performant. Facile à utiliser et doté de la qualité sonore de DJI, ce kit s’impose comme un outil incontournable pour tous les créateurs de contenu.

