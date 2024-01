Avec ces microphones, vous pourrez enregistrer des vidéos dignes de professionnels

DJI a annoncé son nouveau micro DJI Mic 2, destiné à capturer au mieux les voix, y compris en milieu bruyant ou avec plusieurs microphones connectés.

Si DJI est surtout connu pour ses drones, ses stabilisateurs ou ses camĂ©ras d’action, le constructeur chinois est Ă©galement Ă la pointe de la transmission sans fil. Ce mercredi, la firme vient d’ailleurs de dĂ©voiler un nouveau micro sans fil permettant Ă tout un chacun de capturer du son Ă distance et de façon plutĂ´t discrète.

Le nouveau DJI Mic 2 vient donc remplacer le premier modèle de microphone sans fil lancĂ© en 2022. Ă€ l’instar de ce que peut proposer Rode avec son Wireless Go, on a affaire ici Ă un système particulièrement simple Ă utiliser avec un ou deux microphones Ă©metteurs et un rĂ©cepteur. Le rĂ©cepteur, de son cĂ´tĂ©, se charge d’enregistrer le son de manière autonome ou pourra ĂŞtre connectĂ© en Bluetooth Ă un appareil DJI compatible, et mĂŞme en USB ou via prise jack Ă un smartphone ou une camĂ©ra.

Le rĂ©cepteur embarque par ailleurs un Ă©cran Oled de 1,1 pouce ainsi qu’une molette de prĂ©cision pour modifier les rĂ©glages sonores comme le volume ou le gain. Il permet un enregistrement audio en interne jusqu’en 32 bits avec une portĂ©e jusqu’Ă 250 mètres entre les micros Ă©metteurs et le rĂ©cepteur. L’autonomie de son cĂ´tĂ© est annoncĂ©e Ă 6 heures, avec 12 heures supplĂ©mentaires grâce au boĂ®tier de recharge.

Un Ă©metteur avec une piste de secours

Le plus intĂ©ressant reste cependant les capacitĂ©s des micros Ă©metteurs. DJI annonce que les Ă©metteurs du DJI Mic 2 sont dotĂ©s d’une fonction de rĂ©duction intelligente des bruits ambiants, pratique notamment pour enregistrer des voix claires dans un lieu bruyant. Ils enregistrent par ailleurs une piste de secours, Ă -6 dB, qui pourra ĂŞtre exportĂ©e par l’utilisateur en cas de bruits trop Ă©levĂ©s sur la piste audio principale. DJI a Ă©galement dĂ©clinĂ© ses Ă©metteurs en deux coloris : noir ou blanc, pour mieux le fondre sur les utilisateurs. Un système d’accroche magnĂ©tique est par ailleurs proposĂ© par DJI. Le son enregistrĂ© est omnidirectionnel, mais conçu pour capturer essentiellement les voix, pour des vlogs ou des entretiens.

Enfin, l’enregistrement depuis les deux Ă©metteurs vers le rĂ©cepteur est automatiquement converti en double canal, pour sĂ©parer les sons des deux microphones.

Le DJI Mic 2 est disponible depuis ce mercredi. Il est proposé en noir ou en blanc avec plusieurs packs. Pour un seul micro émetteur, il en coûtera 219 euros. Pour deux émetteurs, il faudra cette fois compter 349 euros.