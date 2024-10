Après avoir rechigné à le faire pendant des années, ce bracelet permet enfin de compter vos pas

En savoir plus

C’est une fonctionnalité plutôt basique que vient d’ajouter le constructeur de bracelets connectés Whoop. Déjà capable d’analyser le stress, l’activité ou le sommeil, le Whoop 4.0 profite désormais d’une mesure du nombre de pas.

Il faut dire que la fonctionnalité était particulièrement demandée par les utilisateurs de Whoop qui souhaitaient s’en servir comme simple podomètre. Or, depuis des années, le constructeur avait affiné ses arguments afin de justifier l’absence de cette fonctionnalité.

Sur une page désormais hors ligne, Whoop indiquait ainsi :

Est-ce que le décompte des pas est important ? En termes simples, non. Compter le nombre de pas ignore deux éléments très importants de l’exercice : l’intensité et les autres mouvements.

La firme indiquait par ailleurs que tous les pas ne se valent pas : « Faire 10 000 pas en courant est évidemment un meilleur exercice que 10 000 pas en marchant. Plus spécifiquement, une marche rapide est meilleure qu’une marche lente ».

Cependant, il semble finalement que Whoop ait changé son fusil d’épaule — ou ait du moins cédé aux demandes de ses clients.

Dans un billet de blog, le constructeur indique désormais prendre en charge le nombre de pas en raison de son incidence sur la santé des utilisateurs :

Auparavant, Whoop n’incluait pas le comptage des pas car nous considérions que cette mesure manquait d’intérêt pour évaluer la santé globale et la forme cardiovasculaire. Si compter les pas n’est pas particulièrement utile en matière d’évaluation de la forme cardiovasculaire, de plus en plus de recherches scientifiques ont toutefois démontré qu’effectuer environ 8 000 pas par jour peut réduire les risques de nombreuses maladies.